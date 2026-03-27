La Escuela de Música de Burgos retomará las clases el 7 de abril tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y el gestor

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros y el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo. - EUROPA PRESS

BURGOS, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y el gestor de la Escuela Municipal de Música 'Antonio de Cabezón', Pablo Abad, han alcanzado un acuerdo que permitirá garantizar la continuidad del servicio y la reapertura del centro el próximo 7 de abril.

Así lo ha trasladado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien ha detallado que se abonarán en un periodo no superior a 15 días los pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas mensuales hasta el mes de junio.

Una segunda parte del acuerdo recoge que el Consistorio pagará las pérdidas que estime oportuno Abad cuando presente la documentación en tiempo y forma para conocer cuanto de más ha pagado el gestor por el servicio que presta a 650 alumnos.

Estos acuerdos ha sido ratificados en una junta de gobierno extraordinaria y de esta forma se pone fin a tres semanas de incertidumbre para el profesorado, los padres y los alumnos.

Ballesteros, acompañada por el concejal de Hacienda y Contratación, Ángel Manzanedo, ha explicado que el acuerdo se fundamenta en el compromiso municipal de abonar el canon mensual de forma "ágil", en un plazo estimado de 15 días naturales, y en agilizar el pago de las pérdidas económicas que la empresa está asumiendo por la prestación del servicio.

En este sentido, ha precisado que se trata de "dar certeza al profesorado, a los padres y alumnos, y a toda la ciudad de Burgos", al mismo tiempo ha subrayado que el compromiso se circunscribe "exclusivamente hasta la finalización del presente curso en junio".

También ha agradecido la "buena fe" del gestor y sus abogados al recordar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León dictó recientemente una medida cautelar que permitía a la empresa suspender el servicio de forma inmediata.

CUANTÍAS ECONÓMICAS

Respecto a las cuantías económicas, el documento aprobado no establece una cifra cerrada, ya que el Ayuntamiento está a la espera de que la empresa cuantifique y traslade el detalle de los costes reales y las pérdidas soportadas hasta el 9 de marzo y las que se deriven a partir de la reapertura.

"Superada la crisis inmediata, los servicios técnicos municipales centrarán ahora sus esfuerzos en la redacción de un nuevo pliego de condiciones para licitar el contrato a la mayor brevedad", ha señalado.

El objetivo es actualizar el estudio económico para que la prestación sea viable y atractiva para posibles licitadores de cara al próximo curso que comienza en septiembre.