Escuelas Católicas reclama una financiación "suficiente y justa" de la concertada

Actualizado 18/01/2019 13:38:29 CET

VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas de Castilla y León ha reclamado una financiación "suficiente y justa" de la educación concertada acorde al coste real del puesto escolar tras asegurar que el presupuesto con el que cuenta "es deficitario desde su creación".

En un comunicado remitido a Europa Press, la patronal de los centros católicos han asegurado que los conciertos "ofrecen una educación de calidad y necesaria", elegida por un número importante de familias en Castilla y León.

Asimismo, ha expresado su malestar ante algunas informaciones sobre la financiación de la educación concertada en la Comunidad, tras lo que se ha mostrado abierta a "los controles y justificaciones necesarias", ya que la educación concertada "tiene un carácter complementario a la pública".

"No hay que obviar la obligación legal de financiar el cien por cien del coste total de la impartición de la enseñanza para garantizar el derecho a la educación de las familias y su gratuidad, subsanando el déficit que sufren desde su implantación", apunta el comunicado, que advierte de que en la Comunidad "no existe un módulo propio de conciertos y la financiación de la educación se formula por los Presupuestos Generales del Estado", por lo que en Castilla y León "no ha habido incremento alguno en la financiación respecto de los ya fijados en los módulos estatales".

La propuesta de Escuelas Católicas es que, tal y como se recogía en la LOE de 2006 aprobada durante el gobierno del PSOE, se retome el estudio encargado a una comisión dentro de la Conferencia Sectorial de Educación para conocer el coste real del puesto escolar, algo "imprescindible para adecuar los módulos de concierto, equiparar su financiación con la de los centros públicos y evitar el déficit crónico de financiación que padecen muchos centros concertados".

EL 50% DE LO NECESARIO

Así, Escuelas Católicas ha recordado que los colegios concertados de Castilla y León "sólo reciben el 50 por ciento de lo necesario para cubrir los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la actividad educativa".

Además, según el Informe 2016 del Consejo Escolar del Estado sobre 'El Estado del Sistema Educativo', el gasto de las administraciones por alumno en un centro concertado "es poco más de la mitad de lo que gasta por cada alumno en la escuela pública", lamenta.

"Es más necesario que nunca que la educación concertada obtenga un presupuesto adecuado, digno y justo, ya que es una educación de calidad, complementaria, necesaria y elegida por un número importante de las familias de Castilla y León. Los conciertos educativos son el único instrumento que las familias tienen para ejercer la libertad de elección de centro y para que la libertad sea real, auténtica y gratuita", concluye.