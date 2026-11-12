Las Escuelas Deportivas Municipales de León reúnen este sábado a cerca de 300 niños en actividades lúdico educativas

Cartel de la actividad de natación adaptada que se celebrará en la Piscina Municipal Salvio Barrioluengo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Actividades Lúdico-Educativas de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León continúa su actividad este sábado con cuatro convocatorias de las escuelas de voleibol, gimnasia artística, baloncesto y natación adaptada que reunirán a cerca de 300 de niños y niñas, además de sus familiares, en distintas instalaciones deportivas de la ciudad.

La Escuela Deportiva Municipal de Voleibol ha programado un 'Encuentro familiar' que se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas en el Pabellón Margarita Ramos, actividad en la que participarán 200 personas a lo largo de toda la mañana con partidos cortos con equipos formados por niños y niñas de la EDM y alguno de sus familiares.

El objetivo es compartir una experiencia que tenga como compañero de juego a ese familiar que habitualmente acompaña y apoya al niño cuando hace deporte, así como fomentar los valores que establezcan lazos con otras familias como el respeto, la confianza o el apoyo practicando el deporte que les gusta.

Por su parte, la EDM de Baloncesto ha programado una actividad para niños y niñas de la categoría benjamín, bajo el título 'Baloncesto en Familia', a la que está prevista la asistencia en torno a 100 participantes entre alumnos y familiares de diferentes centros escolares. Tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en el Pabellón Luis Vives.

El principal objetivo de esta actividad es disfrutar y compartir experiencias en torno al baloncesto. Se realizarán diferentes juegos y ejercicios de calentamiento y se jugarán diferentes partidos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

UN DÍA DE CONVIVENCIA

Será un día de convivencia entre los niños y sus familiares y se fomentarán valores como son el respeto, la empatía y el compañerismo. Los padres animarán a sus hijos y también saldrán al campo de juego a demostrar sus habilidades, destrezas y actitudes. Además, tendrán la posibilidad de jugar juntos y aunar esfuerzos para conseguir un objetivo común.

Asimismo, las instalaciones deportivas de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (FCAFD) de la Universidad de León (ULE) acogerán un 'Entrenamiento en suelo y con aparatos' organizado por la EDM de Gimnasia Artística, actividad en la que participarán cerca de 50 niños y niñas de distintos colegios de la ciudad.

Es una propuesta de entrenamiento en la que los niños y las niñas preparan su calentamiento y sus ejercicios mediante un circuito con aparatos con salto, barra, paralelas o suelo. El objetivo es conseguir una buena ejecución de secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia.

NATACIÓN ADAPTADA

Finalmente, la EDM de Natación Adaptada ha organizado una actividad de juegos y pruebas físicas adaptadas a partir de las 11.30 horas en la Piscina Municipal Salvio Barrioluengo. Bajo el título 'Juegos de natación adaptada', los nadadores y nadadoras realizarán un circuito de pruebas adaptadas dentro del agua que evaluarán las posibilidades motoras que han adquirido respecto a otras ediciones.

A través de pruebas que combinen lo lúdico y lo deportivo, el grupo podrá pasar una mañana en la que tengan que desenvolverse en el medio acuático y pongan todas sus habilidades motoras y mentales en superar y realizar desafíos.