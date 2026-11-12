Las Escuelas Deportivas Municipales de León reúnen este sábado a cerca de 300 niños en actividades lúdico educativas

Cartel de la actividad de natación adaptada que se celebrará en la Piscina Municipal Salvio Barrioluengo.
Cartel de la actividad de natación adaptada que se celebrará en la Piscina Municipal Salvio Barrioluengo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 17:49
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LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Actividades Lúdico-Educativas de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León continúa su actividad este sábado con cuatro convocatorias de las escuelas de voleibol, gimnasia artística, baloncesto y natación adaptada que reunirán a cerca de 300 de niños y niñas, además de sus familiares, en distintas instalaciones deportivas de la ciudad.

La Escuela Deportiva Municipal de Voleibol ha programado un 'Encuentro familiar' que se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas en el Pabellón Margarita Ramos, actividad en la que participarán 200 personas a lo largo de toda la mañana con partidos cortos con equipos formados por niños y niñas de la EDM y alguno de sus familiares.

El objetivo es compartir una experiencia que tenga como compañero de juego a ese familiar que habitualmente acompaña y apoya al niño cuando hace deporte, así como fomentar los valores que establezcan lazos con otras familias como el respeto, la confianza o el apoyo practicando el deporte que les gusta.

Por su parte, la EDM de Baloncesto ha programado una actividad para niños y niñas de la categoría benjamín, bajo el título 'Baloncesto en Familia', a la que está prevista la asistencia en torno a 100 participantes entre alumnos y familiares de diferentes centros escolares. Tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en el Pabellón Luis Vives.

El principal objetivo de esta actividad es disfrutar y compartir experiencias en torno al baloncesto. Se realizarán diferentes juegos y ejercicios de calentamiento y se jugarán diferentes partidos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

UN DÍA DE CONVIVENCIA

Será un día de convivencia entre los niños y sus familiares y se fomentarán valores como son el respeto, la empatía y el compañerismo. Los padres animarán a sus hijos y también saldrán al campo de juego a demostrar sus habilidades, destrezas y actitudes. Además, tendrán la posibilidad de jugar juntos y aunar esfuerzos para conseguir un objetivo común.

Asimismo, las instalaciones deportivas de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (FCAFD) de la Universidad de León (ULE) acogerán un 'Entrenamiento en suelo y con aparatos' organizado por la EDM de Gimnasia Artística, actividad en la que participarán cerca de 50 niños y niñas de distintos colegios de la ciudad.

Es una propuesta de entrenamiento en la que los niños y las niñas preparan su calentamiento y sus ejercicios mediante un circuito con aparatos con salto, barra, paralelas o suelo. El objetivo es conseguir una buena ejecución de secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia.

NATACIÓN ADAPTADA

Finalmente, la EDM de Natación Adaptada ha organizado una actividad de juegos y pruebas físicas adaptadas a partir de las 11.30 horas en la Piscina Municipal Salvio Barrioluengo. Bajo el título 'Juegos de natación adaptada', los nadadores y nadadoras realizarán un circuito de pruebas adaptadas dentro del agua que evaluarán las posibilidades motoras que han adquirido respecto a otras ediciones.

A través de pruebas que combinen lo lúdico y lo deportivo, el grupo podrá pasar una mañana en la que tengan que desenvolverse en el medio acuático y pongan todas sus habilidades motoras y mentales en superar y realizar desafíos.

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