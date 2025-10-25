Esguevillas de Esgueva (Valladolid) inaugura el Museo de la Vespa con más de 30 piezas rescatas de la dana en Valencia - VALLADOLID VESPA CLUB

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Moto Clásica del municipio de Esguevillas de Esgueva ha inaugurado en la mañana de este sábado el Museo de la Vespa en colaboración con la Diputación Provincial, Vespa Club España y Vespa Club Valladolid, que reúne más de 30 piezas rescatadas de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado año.

A la inauguración ha acudido el vicepresidente de la institución provincial, Victor Alonso, acompañado por el alcalde de Esguevillas de Esgueva, Rubén Colina; el presidente de Vespa Club España, Alfonso Murciego; el presidente de Vespa Club Valladolid, Guillermo Carvajal, y el responsable del museo de la moto, José Luis Coloma.

Han estado acompañados de representantes de otros clubs como Motoabuelas de la Ribera, Turismoto, La Leyenda Continua, Motauros, Pingüinos y Cerrato a Dos Ruedas, desde Venta de Baños, entre otros.