El Espacio Joven de Palencia vuelve a abrir sus puertas en diciembre con un programa de ocho actividades

Presentación del programa de ocio en el Espacio Joven - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha programado un ciclo de ocho actividades juveniles que se van a desarrollar en el Espacio Joven de la ciudad los viernes y sábados del mes de diciembre.

"Queremos que el Espacio Joven vuelva a ser el epicentro de las actividades juveniles de la ciudad", ha apuntado el concejal de Juventud, Educación y e Infancia, Orlando Castro durante la presentación del programa.

En este sentido, Castro ha remarcado que la intención del consistorio es poder mantener abierto el Espacio Joven de forma continuada.

"Después de un tiempo cerrado ha vuelto a usarse en ocasiones puntuales para acoger diferentes actividades, pero nos gustaría para el año próximo que el centro pudiera recuperar su vida y que sus salas pudieran abrirse de forma continua", ha apostillado.

Las ocho actividades programadas para este mes se han preparado con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludable y responsable, que favorezcan también la relación entre los jóvenes de la ciudad, tal y como ha detallado el concejal. El programa, diseñado por la empresa Veintytress, incluye actividades guiadas con monitores y otras de participación más libre.

Así, se han preparado talleres de Neon Brush, Pompero gigante, hilorama, chapas, galletas navideñas o cócteles sin alcohol. Además habrá team building o un juego de escape. Todas las actividades se desarrollarán los viernes y sábados entre las 18.00 y las 21.00 horas y para participar es necesario inscribirse previamente en hola23@gmail.com.