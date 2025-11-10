Espadas (PSOE) pide que el Senado vuelva a hablar de los territorios de España y deje de ser un "instrumento de combate"

SEGOVIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha pedido que la Cámara Alta de las Cortes Españolas deje de ser un "instrumento de combate" y regrese a su concepto de foro en el que tratar lo que sucede en los territorios.

Espadas ha visitado Segovia junto al secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, para presentar una jornada sobre los Fondos Europeos y su impacto social en Castilla y León.

"Hoy venimos a Segovia desde el Senado, desde la Cámara Territorial, para hablar de política útil, para hablar de lo que está sucediendo en los territorios", ha manifestado Espadas.

Para el senador andaluz, antiguo alcalde de Sevilla, el Senado se ha convertido en los últimos tiempos en un lugar donde no se debate sobre lo que ocurre en las comunidades autónomas españolas, sino que se produce un debate que no interesa ni influye de forma positiva en los ciudadanos.

"En el Senado somos noticia porque se produce un debate agrio, una confrontación estéril en la mayor parte de los casos; es un combate, una confrontación dirigida absolutamente al desgaste y a intentar tumbar al Gobierno de España", ha declarado Espadas, que ha expresado que la verdadera esencia del Senado debe ser "que esa cámara sea útil y ayude a la cohesión territorial, que ayude a poner y visibilizar qué está ocurriendo en los territorios y, sobre todo, cómo se puede evaluar el mayor desembolso de fondos económicos que se ha producido en la historia de nuestro país".

Espadas ha achacado la llegada de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a una "decisión del Gobierno de España y de un acuerdo a nivel europeo".

"Hemos elegido Segovia, Castilla y León porque queríamos arrancar con cada una de las comunidades autónomas españolas, analizando de la mano de la sociedad civil, de los beneficiarios de estos proyectos, de estos fondos, cuál es el impacto social real, económico, en términos de empleo", ha explicado Juan Espadas.

El senador quiere analizar con los ciudadanos el por qué estos fondos son la causa de que el país represente prácticamente el 40 por ciento del crecimiento económico en la zona euro de Europa.

"Esto tiene que ser posible explicarlo, contarlo y escuchar a quienes lo están viviendo en cada territorio, y dejar de ser un lugar que, como ha publicado el Observatorio de Derecho Público sobre las comunidades autónomas en el año 2024 en el Senado, se ha convertido en una Cámara en donde el bicameralismo se convierte en un instrumento de combate, absolutamente inútil para aportar algo a los ciudadanos".

Espadas ha pedido ante los medios de comunicación "dar un recadito a Feijoo" sobre el por qué de esta jornada pública sobre fondos europeos.

"Hacemos esto para demostrar que otro Senado es posible, que otra forma de hacer política es posible, escuchando a la gente, a los beneficiarios de estos fondos, y con otro estilo de hacer política", ha declarado el portavoz socialista en el Senado.