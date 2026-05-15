El español Francisco del Amo recibe la Medalla al Mérito Civil tras alcanzar las 540 donaciones, cifra récord en Europa

VALLADOLID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha entregado la medalla al Mérito Civil al donante Francisco del Amo, que tiene en su haber más de 540 ocasiones, el primer europeo que ha conseguido esa cantidad.

La primera vez que Francisco del Amo donó sangre fue en 1977, hace 49 años, y es el presidente de la Hermandad de Donantes de Burgos desde 2014 y de la Federación de Castilla y León desde 2022.

El representante gubernamental ha destacado el "orgullo" que supone distinguir con la Orden del Mérito Civil en el Grado de Encomienda a este donante, un reconocimiento "bien merecido" por su trayectoria solidaria.

"Estoy seguro de que hoy es un día importante para ti y que te sientes orgulloso por haber logrado salvar muchas vidas con tus donaciones de sangre, plaquetas y plasma", ha expresado el delegado del Gobierno, quien ha explicado que Del Amo dona cada 15 días, y aunque no se puedan realizar más de seis donaciones al año de sangre total, sigue donando para ofrecer plaquetas y plasma.

DONACIONES

La primera vez que Francisco donó fue por su madre, Luisa Zarco. No era algo frecuente en aquella época, pero ella era de las personas que lo hacían de forma habitual.

Un día, Francisco se fue al autobús que estaba instalado en su pueblo, y así empezó su larga trayectoria como donante de sangre.

Precisamente, señala que cuando una persona se hace donante habitual, se siente orgulloso de ayudar a alguien que es desconocido. "Si tú piensas eso, el pinchazo ya ni lo notas", ha asegurado.

España se encuentra entre los países de los Veintisiete en los que un mayor porcentaje de la población dona sangre, por detrás de Chipre, Dinamarca, Eslovenia e Italia, y a la par que Bélgica, Francia y Croacia.

Sen ha puesto en valor la constancia de Francisco del Amo"en el cumplimiento de estas acciones sanitarias-asistenciales que han redundado en el beneficio de la sociedad y es de "obligado cumplimiento" reconocerlas con esta distinción.

Tu solidaridad te ha convertido en el Donante con mayor número de donaciones en España y Europa".

CONDECORACIONES

Entre sus condecoraciones están la del Gran Donante de España cuando llegó a 75 donaciones; Premio 'Castilla y León por la vida' de la Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León, en 2009.

Reconocimiento en el XVIII congreso Nacional de Donantes de Sangre, de la Fundación Nacional Fundas pe por superar las 200 donaciones y el Reconocimiento como mayor donante de plaquetas y plasma por la Hermandad de Donantes de Burgos, en 2010.

Asimismo, ha obtenido el Reconocimiento a los mayores Donantes de Sangre de España, en Palencia, cuando alcanzaste las 265 donaciones; el Premio a la Solidaridad y el Altruismo en diciembre 2015 por la Fundación Fundaspe y reconocimiento como mayor Donante de Sangre de Europa.

Además, el Ayuntamiento de Burgos le reconoció como 'Buen Vecino de Burgos' en 2022.