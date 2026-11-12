Especialistas del sector agroalimentario se reúnen en Palencia para debatir sobre innovación y sostenibilidad

Miriam Andrés, momentos antes de la inauguración de la jornada I+D Agro Palencia - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Empresas, expertos, investigadores, productores y profesionales de la gastronomía se reúnen en Palencia en la sexta edición de I+D Agro Palencia para abordar algunos de los principales retos y oportunidades del sector como la internacionalización y la innovación en las empresas, la biodiversidad y sostenibilidad de los cultivos, la robótica o la formación y las nuevas técnicas de producción.

La jornada impulsada por ITAGRA. CT, Cadena SER y el Ayuntamiento de la capital también mirará a los alimentos de proximidad algo que se debe "valorar", tal y como han señalado los promotores de la jornada durante su inauguración.

La alcaldesa, Miriam Andrés, ha destacado la importancia "de dar valor y proyectar" Palencia y ha recordado cómo agricultura y ganadería han tenido "un peso histórico en la provincia".

En este sentido, además de su valor económico y para asentar población, la regidora se ha referido a la innovación que coloca de "manera pionera a nivel nacional e internacional" a capital y provincia y sitúa a las empresas "en una posición estratégica y predominante en la economía".

El centro tecnológico ITAGRA CT, coorganizador del encuentro, impartirá varias ponencias centradas en la transferencia de conocimiento y la aplicación de la innovación al sector agrario.

Entre ellas figuran las dedicadas al proyecto GO Vineuro sobre biodiversidad y sostenibilidad en el viñedo, la iniciativa GO Innocer centrada en cereales perennes o el proyecto GO Poliniza, que analiza la contribución de los polinizadores a la productividad agrícola.

También participará en la presentación de los avances del proyecto SOLIX sobre robótica autónoma y pulverización selectiva.

Además, la jornada contará con una intervención de ITAGRA Formación sobre la importancia de la capacitación como herramienta para impulsar la innovación en el sector agroalimentario.

PROGRAMA

El programa de la sesión, que se ha celebrado en el centro Lecrac de la capital palentina, ha arrancado con una mesa redonda bajo el título 'De Palencia al Mundo', en la que han participado responsables de empresas como Cascajares, Prosol y Trapa, que compartirán su experiencia en los mercados internacionales.

Otra parte del encuentro estará dedicada a la alimentación de proximidad con una mesa redonda sobre alimentos de kilómetro cero en la que participarán los chefs Alberto Villegas, del restaurante San Remo, y Roberto Terradillos, del restaurante Terra, junto a representantes de las empresas Selectos de Castilla y Hortalizas Mauri.