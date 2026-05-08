Un espectáculo pirotécnico rendirá homenaje en la capital leonesa a la reina Urraca I en la noche de San Juan

Imagen de archivo de uno de los espectáculos pirotécnicos en las fiestas de San Juan y San Pedro de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo pirotécnico 'Luz Real' conmemorará el noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I de León en la noche del 23 de junio en la capital leonesa, jornada central de las fiestas de San Juan y San Pedro.

El Ayuntamiento de León ha dado luz verde en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes al inicio de los trámites de contratación del espectáculo, una propuesta diseñada exclusivamente para la conmemoración.

La cita tendrá lugar la noche del 23 de junio y el evento transformará el cielo leonés en un "lienzo histórico" que rinde homenaje a una de las figuras más trascendentales de la historia de León y su reino, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Un despliegue de alta luminosidad y efectos visuales de última generación, con un diseño basado en una paleta cromática inspirada en la historiografía de la Reina Urraca, con tonos y efectos de luz innovadores, creará una narrativa visual envolvente que realzará la belleza del evento a través de un cromatismo que conecte el pasado medieval de la ciudad con la vanguardia pirotécnica actual.

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes también ha dado luz verde a otros convenios y contratos destinados a fortalecer la actividad social, cultural, deportiva y asociativa con una inversión total de 287.801 euros con el fin de respaldar eventos de referencia y la colaboración con entidades que trabajan en favor de la inclusión y el bienestar de los leoneses y las leonesas.