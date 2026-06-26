El Espinar (Segovia) denuncia un corte de bombeo de la CHD y anuncia querellas por riesgo de desabastecimiento

Archivo - El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo. - EUROPA PRESS - Archivo

REVENGA (SEGOVIA) JUNIO 26 8EUROPA PRESS)

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha ordenado cortar el bombeo de agua desde el embalse de Puente Alta (en Revenga, Segovia) al municipio, por lo que ha anunciado que el Consistorio presentará querellas criminales contra los responsables del corte.

Según ha explicado el regidor, el organismo de cuenca ha dado orden expresa a la UTE encargada de la gestión de no rellenar de gasoil los generadores de bombeo de agua lo que, a su juicio, "va a dejar sin suministro en los próximos días a El Espinar y a todos los municipios que conforman la Mancomunidad de la Mujer Muerta".

Figueredo ha precisado que el bombeo se cortó a las 9.35 horas de esta mañana, después de que la empresa encargada avisara a las 6.13 horas para empezar a bombear y recibiera la orden de no hacerlo hasta las 7.00. En ese momento, según ha detallado, los depósitos municipales se encontraban al 60 por ciento de su capacidad, por lo que el alcalde ha calculado que El Espinar "tendrá agua hasta esta tarde (viernes,26), aproximadamente entre las 19.00 y las 20.00 horas", momento en el que el grifo podría dejar de funcionar por completo, tanto para el consumo doméstico como para cualquier otro uso.

El primer edil ha anunciado que el Ayuntamiento está redactando dos querellas criminales una contra la presidenta de la Confederación, María Jesús Lafuente, y otra contra el director técnico del organismo motivadas por el desabastecimiento que, según ha defendido, se va a generar en los municipios de la mancomunidad.

Figueredo ha insistido en que el agua "existe" y se encuentra a 30 kilómetros de El Espinar, por lo que ha atribuido la situación a lo que ha calificado de "mala praxis" de la Confederación.

El alcalde, que ha cifrado en casi 40.000 las personas afectadas en el conjunto de los municipios de la mancomunidad, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha ganado dos juicios a la Confederación y que un contencioso administrativo ha sido admitido a trámite por la misma cuestión.

NECESIDAD DE CONVENIO

En esta línea, ha defendido que la Confederación no puede hacer entrega unilateral de toda la instalación de abastecimiento sin que exista previamente un convenio entre administraciones que regule las condiciones del trasvase y, sobre todo, un plan económico que determine "cómo se amortizará la infraestructura y cómo se compensará a los ayuntamientos que se incorporen a su uso".

Según ha explicado Figueredo, el coste actual de la infraestructura construida por la Confederación para abastecer a El Espinar y a la mancomunidad ronda los 50.000 euros mensuales.

El alcalde ha calculado que ese gasto, repartido entre los vecinos, supondría "una subida de entre 100 y 110 euros cada dos meses por hogar" frente a los algo más de 18 euros bimensuales que se pagan actualmente. El regidor ha calificado esa cifra de "aberración" y ha defendido que las administraciones "están para ayudar a los vecinos".

El primer edil ha señalado que, para poder asumir el bombeo desde Puente Alta, los ayuntamientos de la mancomunidad deben constituirse primero en un ente jurídico, ya sea "una mancomunidad (actualmente la Mujer Muerta no incluye El Espinar), una comunidad de usuarios o un consorcio", dotarlo de estatutos y aprobar en pleno la adhesión de cada municipio.

Figueredo ha calculado que ese proceso, sumado a los trámites de modificación presupuestaria -que requieren 30 días de exposición pública- y a la contratación de los servicios necesarios, haría "prácticamente imposible" asumir el bombeo en menos de cinco o seis meses y ha puesto como referencia el caso de la concesión de agua para Los Ángeles de San Rafael, que tardó dos años en tramitarse.

Figueredo ha denunciado además que, esta misma mañana (del viernes 26) "una máquina contratada por la Confederación ha comenzado a perforar la pantalla de la presa de El Tejo para conectarla con la galería de desagüe habitual", lo que ha asegurado que dejará la infraestructura inutilizable durante un periodo prolongado.

SOLUCIÓN TÉCNICA

El alcalde ha asegurado que la presa ha llegado a estar al 70 por ciento de su capacidad durante el invierno y ha señalado que "el problema estructural tiene solución técnica", según le han confirmado distintos ingenieros consultados.

Además, ha recordado que un juzgado de Valladolid ya determinó que la titularidad de la presa no corresponde al Ayuntamiento de El Espinar, sino que el plan hidrológico vigente la recoge como "de titularidad estatal".

El regidor ha explicado que el municipio cuenta con más de 27 palés de agua embotellada almacenados en naves municipales gracias al plan de sequía de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Segovia y que se han iniciado conversaciones con empresas envasadoras de la provincia para garantizar suministros adicionales por camión en caso de necesidad.

Asimismo, ha precisado que, de activarse un reparto, se organizaría por núcleos de población, con entrega domiciliaria "prioritaria para las personas vulnerables" a través de Protección Civil. El último camión de agua contratado, ha señalado, costó alrededor de 2.000 euros y solo cubriría un primer reparto.

El alcalde ha indicado que ha intentado contactar este viernes con la presidenta de la Confederación quien, según ha relatado, "se encontraba de vacaciones" y no le ha facilitado información sobre la situación.

Figueredo ha anunciado que ha solicitado una reunión urgente al Ministerio para la Transición Ecológica con la participación de todos los ayuntamientos afectados, incluido el de Segovia capital, al considerar que la captación continuada de agua desde Puente Alta podría terminar afectando también al abastecimiento de la capital y no ha descartado "convocar movilizaciones vecinales", posiblemente a partir del sábado o domingo, si la situación no se resuelve.