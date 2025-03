El Espinar pide a Fomento levantar las barreras del peaje mientras duran las obras del socavón en San Rafael

SEGOVIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal extraordinario convocado en el Espinar (Segovia) para estudiar soluciones para la circulación de vehículos por San Rafael, mientras se repara el gran socavón en la N6, ha acordado de forma unánime pedir al Ministerio de Fomento que levante las barreras de peaje en la AP6, mientras duran las obras de reparación de la calzada.

El alcalde del Espinar, Javier Figueredo, ha comentado que el acuerdo se ha tomado de forma unánime "por parte de los cuatro grupos municipales, Izquierda Unida, PSOE, VOX y Partido Popular", y que a la petición se ha añadido "pedir que se mantenga el ritmo de trabajo de 24 horas para reparar el socavón lo antes posible".

Sobre la polémica creada por la negativa del Ayuntamiento a permitir el paso del tráfico por las calles urbanas de San Rafael, Figueredo ha recordado que pocas horas después de producirse el socavón, la Guardia Civil pidió opinión al Ayuntamiento sobre la posibilidad de derivar por el casco urbano de San Rafael el tráfico habitual que transita por la N6, de subida o bajada del Puerto del León, estimado en unos 15.000 vehículos al día, entre turismos y tráfico pesado (la Nacional 6 es entrada de mercancías hacia Madrid, con un flujo de alrededor de 5.000 camiones diarios que atraviesan la travesía de San Rafael).

Ante la consulta de la Guardia Civil, la Policía Local del Espinar realizó un informe en el que se expone que las condiciones de la trama urbana de San Rafael no reúne condiciones de seguridad para aceptar ese flujo de tráfico diario, "con calles en las que está el colegio, el centro de pensionistas, y otras situaciones de peligro", ha recordado Javier Figueredo.

El alcalde se ha mostrado satisfecho de la postura unánime de todos los grupos municipales, cuyo acuerdo trasladarán "al Ministerio, a la Subdelegación de Segovia y a la Delegación de Madrid", donde se expresa claramente que la solución más eficaz y rápida es "levantar las barreras durante los días que dure la obra que, según los técnicos, pueden continuar en tres o cuatro días, con lo que entre el sábado y el lunes ya estaría restablecida la circulación por la N6".

Para el alcalde espinariego, la urgencia está en facilitar el tránsito a los conductores, a través de la AP6, "de la misma forma que se ha hecho y se hace en numerosos casos de toda España: Las Pedrizas, en Málaga; la AP47; la A7, en Alicante, durante todo el año 2025; la R5, mientras duren las obras de la A5...", ha enumerado Figueredo, que no entiende por qué no se toma de forma inmediata la decisión de levantar las barreras de la autopista "y ya se verá, con calma, quién debe costear los días en esta situación".

Según ha comentado el alcalde de El Espinar, de forma constante se comunica con representantes de la concesionaria de la autopista "que no han recibido ninguna solución ni respuesta del Ministerio a sus consultas de qué hacer". Comenta Figueredo que la concesionaria no puede levantar las barreras sin más "porque debe abonar el IVA de todos los vehículos que pasen, aunque lo hagan de forma gratuita, con lo que no es sólo que no ingrese dinero en esa situación, sino que deberá pagar un IVA de peajes que no ha cobrado".

El alcalde de El Espinar espera que el escrito decidido en el pleno municipal lleve a los responsables del Ministerio de Fomento y a su titular, Óscar Puente, a tomar una decisión urgente "y de sentido común" sobre la opción del paso de vehículos por la AP6 que, en estos mementos, "tienen que pagar el peaje íntegro".

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Segovia ha publicado un comunicado en el que anuncian que los operarios encargados de la reparación del socavón "provocado por la ruptura de un colector de titularidad municipal" han conseguido cerrar la vía de agua y achicarla, y que ya se empieza a excavar, reparar la base y limpiar de sedimentos la zanja. Hay que profundizar hasta los cuatro metros y apuntalar para no poner en peligro a los trabajadores.

Una vez asegurado el foso, el siguiente paso será "reparar el colector con la instalación de nuevos tubos, rellenar el agujero, hormigonar y extender el firme".

El comunicado de la Subdelegación dice que "para minimizar las molestias y recuperar cuanto antes la movilidad en la carretera, el Ministerio ha asumido la reparación del colector de titularidad municipal del núcleo de San Rafael (Segovia), perteneciente al municipio de El Espinar". En el texto, no obstante, no se expresa ninguna decisión respecto al paso de vehículos bien por el peaje de la AP6 o por las calles urbanas de San Rafael.