Estables los seis heridos por los incendios en CyL, uno de ellos a planta, y dados de alta otros dos

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las seis personas afectadas por los incendios en Castilla y León que permanecen ingresadas, tres de ellas en situación crítica y otras tantas con quemaduras graves, permanecen estables, hasta el punto de que una de las afectadas ha pasado a planta en las últimas horas, mientras que otras dos que se hallaban en centros hospitalarios de Zamora y El Bierzo han sido dadas de alta en las últimas horas.

Los dados de alta en el día de ayer son los últimos dos heridos atendidos en El Bierzo y Zamora, dos varones de 30 y 53 años, respectivamente, según la información facilitada por la Junta y recogida por Europa Press.

En cuanto a la situación de los cinco atendidos en el Río Hortega de Valladolid, la novedad es que la mujer de 77 años con un 10 por ciento de superficie corporal quemada ha pasado a planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave.

Otros tres heridos siguen en estado crítico aunque estables, en concreto una mujer 56 años (SCQ: 48%),un varón 36 años (SCQ: 50%) y otro varón 64 años (SCQ: 35%), y el quinto, otro varón de 80 años (SCQ: 15%), sigue grave pero con buena evolución.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa de que el paciente continúa sin cambios y se encuentra estable dentro de la gravedad, con quemaduras en un 23% de la superficie corporal.