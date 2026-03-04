Estación de San Isidro (León) evalúa con un simulacro su seguridad y capacidad de respuesta de servicios de emergencias

La Estación Invernal y de Montaña de San Isidro (León) ha acogido este miércoles un simulacro para evaluar la seguridad y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Estación Invernal y de Montaña de San Isidro, gestionada por la Diputación de León, ha acogido este miércoles un simulacro que ha permitido evaluar la seguridad y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

El simulacro ha contado con la presencia del vicepresidente de la Institución provincial Luis Alberto Arias y de los diputados Octavio González y Patricia Martínez. Este ejercicio de identificación y gestión de riesgos, enmarcado en la Semana Europea de los Deportes de Invierno, se ha desarrollado en el sector de Cebolledo y ha tenido una duración de cuatro horas, con una parte teórica y otra práctica en las que se han recreado seis escenarios diferentes en los que han intervenido de forma coordinada efectivos de rescate, emergencias y seguridad.

En el primero de estos escenarios se ha reproducido un alud fuera de pista con atrapados, en el segundo se ha realizado una búsqueda en pistas de un usuario de la estación, su rescate con helicóptero y evacuación y en el tercero se ha recreado una colisión violenta de dos esquiadores, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El cuarto ejercicio ha consistido en la simulación de un accidente en pista de un esquiador que ha sufrido un ictus y que ha colisionado con otros cuatro que esperaban el remonte y el quinto se ha centrado en la atención sanitaria y evacuación. Por último, el sexto escenario sobre el que se ha trabajado ha sido el de un accidente de tráfico en el estacionamiento entre un autocar y un turismo, con atrapados y derrame de combustible.

En el simulacro, coordinado por la Aneppce, han participado los servicios internos de la estación, incluidos pisters y personal sanitario. También se ha activado a la Agencia de Protección Civil (Centro de Control Operativo y Grupo de Rescate); al Greim de Sabero, especializado en rescates en la montaña; a la Guardia Civil de Puebla de Lillo, encargada del control de accesos y la seguridad; a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha participado en el supuesto de rescate por alud y a los bomberos del Sepeis de la Diputación de León, que han actuado en rescate del accidente de tráfico.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Durante la jornada se han implementado protocolos de actuación que han incluido la comunicación con el centro de mando, la evaluación rápida de la situación, la clasificación o triaje de víctimas, la evacuación segura, el control de accesos o la mitigación de riesgos secundarios como los derrames de combustible.

Además, los ejercicios han permitido realizar un análisis detallado de los principales riesgos que pueden producirse en la estación y su entorno como colisiones, caídas, accidentes de tráfico, avalanchas o problemas por condiciones meteorológicas adversas.

El simulacro también ha servido para revisar las medidas preventivas implantadas como la correcta señalización de pistas, la formación de los usuarios y del personal o la coordinación con los servicios externos. Por último, la actividad ha sido útil a la hora de revisar los tiempos de respuesta, la eficacia en la coordinación y para identificar dónde es necesario aplicar mejoras en los protocolos.