La Estación de San Isidro (León) se prevé abrir este viernes con hasta 9 kilómetros esquiables

Estación Invernal de San Isidro (León), que prevé abrirse este viernes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

La de Valle Laciana-Leitariegos permanecerá cerrada por falta de nieve LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estación Invernal de San Isidro (León) prevé abrir al público este viernes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, con una superficie de hasta nueve kilómetros esquiables.

Los equipos técnicos trabajan en una apertura progresiva de los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con una oferta inicial de seis kilómetros esquiables, que podría ampliarse hasta los nueve kilómetros a medida que avancen los trabajos y la evolución de la nieve lo haga posible.

Las pistas que se prevén poner en servicio serán verdes, azules y rojas, con espesores estimados entre los 15 y 25 centímetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanecerá cerrada por falta de nieve, a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas que permita iniciar la actividad.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones y recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución del tiempo durante las próximas horas.