La Estación Tecnológica de la Carne desarrolla 14 proyectos de I+D+i con empresas para reforzar la competitividad de CyL

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, visita la Estación Tecnológica de la Carne (ETC), ubicada en Guijuelo (Salamanca). - JCYL

GUIJUELO (SALAMANCA), 4 (EUROPA PRESS)

La Estación Tecnológica de la Carne (ETC), ubicada en Guijuelo (Salamanca), desarrolla actualmente 14 proyectos y servicios de I+D+i con empresas para reforzar la competitividad del sector de Castilla y León.

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, ha visitado este centro acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, quien estuvo al frente del mismo antes de asumir sus actuales responsabilidades en la Consejería.

Durante la visita han conocido la actividad investigadora que desarrolla esta infraestructura "de referencia en innovación cárnica" y los principales proyectos que impulsa junto a empresas, figuras de calidad y entidades del sector.

La Estación Tecnológica de la Carne trabaja en "estrecha colaboración" con la industria para mejorar la calidad y seguridad de la carne y los productos cárnicos a lo largo de toda su cadena de valor, desde la producción animal hasta el desarrollo de nuevos productos, la optimización de los procesos de elaboración, la conservación, la seguridad alimentaria o el análisis sensorial.

Para ello cuenta con laboratorios especializados, una planta piloto para el desarrollo de nuevos productos y tecnología de ultracongelación que permiten trasladar los resultados de la investigación al tejido empresarial.

En este contexto, la Junta desarrolla este año 14 proyectos y servicios de I+D, con una inversión superior a 1,09 millones de euros, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La presencia de Juan José García García ha permitido además poner de relieve la trayectoria y evolución de la Estación Tecnológica de la Carne, cuya actividad ha experimentado un "importante crecimiento" en los últimos años como centro de apoyo tecnológico, investigación aplicada y transferencia de conocimiento al conjunto del sector cárnico.

En cuanto a los laboratorios especializados, están equipados para un amplio tipo de parámetros analíticos de carne y productos cárnicos, y cuentan con técnicas acreditadas que permiten ofrecer las "mayores garantías" a los resultados de investigación y a los controles realizados a las figuras de calidad.

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha señalado, en este contexto, que el pasado año se realizaron casi 7.000 muestras de carne y productos cárnicos. "En la Estación Tecnológica de la Carne se trabaja en el desarrollo de productos cárnicos más innovadores, saludables y adaptados a las preferencias del consumidor, impulsando los productos cárnicos del futuro", ha destacado González.

En este ámbito, destaca el proyecto Sensorialiment, que aplicará herramientas de análisis sensorial avanzadas basadas en neurociencia e Inteligencia Artificial para conocer de forma objetiva la respuesta de los consumidores frente a los alimentos.

La información obtenida permitirá a las empresas desarrollar nuevos productos, optimizar formulaciones y mejorar su competitividad mediante decisiones basadas en evidencias científicas y "no únicamente en estudios tradicionales de mercado", ha señalado el nuevo director del ITACyL.

Otra de las demandas del sector es la investigación para mejorar de la calidad de la carne, optimización de los procesos de maduración y conservación, ultracongelación, desarrollo de nuevos productos cárnicos y apoyo técnico a empresas y figuras de calidad diferenciada, con el propósito de "contribuir a generar mayor valor añadido para el sector".

En esta línea, el proyecto Safechain-Meat investiga nuevas estrategias de desinfección y biopreservación que permitan reducir la presencia de microorganismos patógenos, aumentar la vida útil de los productos y mejorar la seguridad de los alimentos mediante soluciones más sostenibles para la industria cárnica. "El proyecto reúne a empresas, asociaciones sectoriales y figuras de calidad para trasladar los resultados de la investigación directamente al sector productivo", ha comentado González.

Junto a esta iniciativa, la Estación desarrolla estudios sobre microbiología, vida útil y control de patógenos, así como servicios especializados para empresas dirigidos a reforzar la seguridad alimentaria y garantizar la calidad de los productos cárnicos.