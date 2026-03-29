Las estaciones de esquí San Isidro y Laciana-Leitariegos de León superan los 2.000 usuarios

Imagen de la estación invernal de San Isidro. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos han recibido un total de 2.017 usuarios durante este fin de semana, lo que supone una respuesta "positiva" de los usuarios pese a la meteorología inestable.

La estación de San Isidro ha concentrado la mayor afluencia con 1.866 esquiadores que han podido acceder a 10,9 kilómetros esquiables distribuidos en once pistas alpinas de todos los niveles, incluidas tres verdes, tres azules, tres rojas y dos negras, además de ocho remontes operativos y espesores de nieve entre 20 y 40 centímetros con calidad "polvo dura", mientras que los sectores de Cebolledo y Requejines han permanecido abiertos.

Por su parte, Valle Laciana-Leitariegos ha registrado 151 usuarios con el sábado como la jornada de mayor afluencia, mientras que la estación ha ofrecido tres kilómetros esquiables repartidos en nueve pistas además de circuito infantil y "snowpark" con espesores de nieve entre 10 y 60 centímetros, calidad "primavera y dura", con cinco remontes en funcionamiento.

Durante estas jornadas, ambas estaciones han continuado con la actividad habitual de final de temporada, incluida la campañas de nieve impulsadas por la Diputación de León y eventos deportivos como la carrera social celebrada en Leitariegos.

Así, el mantenimiento de la oferta esquiable en el tramo final de la temporada ha permitido acceder a usuarios de León, Asturias, Galicia, Castilla y León y Portugal.