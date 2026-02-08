Las estaciones San Isidro y Valle Laciana- Leitariegos en León reciben más de 8.500 visitantes el fin de semana - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de esquí San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, gestionadas por la Diputación de León, han recibido a un total de 8.573 visitantes durante este fin de semana, que ha estado marcado por las condiciones meteorológicas, puesto que las rachas de viento y el temporal han afectado a la práctica deportiva durante estas jornadas.

Las nevadas de estos días han dificultado los accesos a las instalaciones, en especial en San Isidro, donde también se han visto afectados los remontes, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A ello se une que el viento ha propiciado que la estación se abriera más tarde de lo habitual durante este domingo puesto que en un principio era inviable garantizar la seguridad de esquiadores y esquiadoras, pero con la remisión de las fuertes rachas de primera hora se pudo finalmente permitir el acceso del público.

En total en San Isidro se han registrado 5.780 personas y ha habido un promedio de 12,8 kilómetros esquiables, aunque el sábado, el día de mayor afluencia con 3.432 visitantes, se llegó a la cifra de 18,35 kilómetros.

En estas instalaciones se han ofrecido durante el fin de semana 14 pistas (cuatro verdes, tres azules, cinco rojas y dos negras) así como diez remontes (cuatro telesillas, cuatro cintas transportadoras y dos telesquís), gracias a los espesores de entre 50 y 140 de nieve polvo.

Una vez más, el origen de quienes ha elegido esta estación para la práctica del esquí se sitúa en la propia provincia de León, así como del resto de la comunidad, Asturias, Galicia y Portugal.

A ello se une que durante la semana se han celebrado en las instalaciones las pruebas acceso a las titulaciones de técnico deportivo de grado medio en las especialidades de los deportes de invierno, además de escolares procedentes de las campañas de nieve de la Diputación de León, que han sumado más de 1.000 participantes y que continuarán durante la próxima semana.

En cuanto a la estación de Valle Laciana - Leitariegos, han sido 2.793 las personas que han pasado por sus instalaciones durante el fin de semana, destacando también el sábado, con 1.209 usuarios y usuarias.

Estos días se han ofrecido 13 pistas alpinas, con tres verdes, siete azules, dos rojas y una infantil, que se unen a los siete remontes disponibles (tres telesquís, dos telesillas y dos cintas). En total han sido 6,09 kilómetros esquiables, con nieve polvo de espesores de entre 40 y 140 centímetros.

En esta estación la procedencia también se ha centrado en León así como en Galicia y Portugal, mientras que la climatología ha sido más benévola que en San Isidro para la práctica del esquí.

Durante esta semana pasada también han llegado grupos de centros educativos gracias al programa de nieve de la Diputación de León.