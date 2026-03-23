El estadio Zorrilla estará en obras este verano y el Ayuntamiento prevé iniciar el cierre del fondo sur en 2027

El copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares (izda), y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, firman el protocolo para las obras de mejora del estadio José Zorrilla y las instalaciones exteriores del club. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid y el Ayuntamiento han firmado este lunes el protocolo de actuación para la transformación del estadio José Zorrilla y las instalaciones exteriores del club, donde la entidad ya ha comenzado a actuar, mientras que en el interior de la infraestructura se arrancarán las obras a finales de la actual temporada 2025/26 y la actuación de cerramiento del fondo sur, a cargo del Ayuntamiento, comenzará en el año 2027.

Así lo han explicado este lunes en el acto de firma del protocolo el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el copresidente del Real Valladolid Gabriel Solares, que han comparecido ante los medios de comunicación sobre el propio terreno de juego en una mañana de lunes soleada pero con un viento que ha complicado la firma de los documentos. "Las hojas del protocolo no se las va a llevar el viento, porque es un compromiso claro tanto del Ayuntamiento como del Real Valladolid", ha apostillado el regidor.

En virtud del protocolo, la ciudad de Valladolid asume el compromiso del cerramiento del fondo sur, algo que Carnero considera que es una "demanda desde prácticamente 1982 --año de inauguración del José Zorrilla--".

La obra supondrá una ganancia de unas 4.000 localidades, hasta alcanzar un aforo total de entre 31.000 y 32.000 asientos, lo que para el copresidente es una cifra "bastante buena", pues representará más del 10 por ciento de la población de la capital.

Carnero ha añadido que la intención es redactar el proyecto este año y que se pueda actuar a lo largo de 2027 en el fondo sur. Ante la posibilidad de que los trabajos estén concluidos en 2028, año en el que el Real Valladolid celebrará su centenario, el regidor ha apuntado que está por ver ya que el plazo de ejecución será "el que el proyecto defina".

El regidor 'popular' no ha dado detalles sobre el coste de la obra y ha emplazado a la redacción del proyecto para conocer de manera más precisa el presupuesto.

Mientras tanto, el Real Valladolid llevará a cabo una actuación en el interior del estadio, principalmente en las plantas bajas de la grada oeste y el fondo norte, para "mejorar la circulación" de los aficionados y para crear una zona "óptima" de hospitalidad, lo que por el momento no incluirá locales de hostelería abiertos al exterior.

Estas obras, según ha aseverado el copresidente, se comenzarán a tramitar esta misma semana con las correspondientes licencias y el club quiere tenerlas en marcha incluso antes del final de la temporada para llevar a cabo el grueso de las mismas este próximo verano.

Todo ello permitirá, por un lado, adaptar el estadio a los estándares requeridos por la UEFA y, por otro, poder abrir este espacio a eventos y actividades culturales, empresariales o de ocio, como ha apuntado Solares que hacen ya un buen número de clubes españoles con sus campos.

NUEVA CONCESIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CLUB

El tercer apartado del acuerdo incluye la previsión de firmar una nueva concesión de todos estos espacios de titularidad municipal --el estadio y los anexos-- "en un plazo de 24 meses" que se han dado ambas entidades. A ella se sumará una nueva concesión demanial de unos terrenos junto al barrio de Pinar de Jalón a los que el club prevé llevar en un "corto y mediano plazo" la actividad de toda la cantera.

Como ha recordado Solares el proyecto está en fase de "desarrollo", si bien ha apuntado que ya se analizaron estos terrenos hace tiempo para llevar allí la Ciudad Deportiva del Real Valladolid. En este caso, la previsión del club es no llevar todas las instalaciones de entrenamiento ya que tanto el Primer Equipo como el Promesas se quedarán en los anexos del José Zorrilla.

En ese ámbito, ha añadido el copresidente, se han comenzado hace unas semanas unas obras vinculadas de alguna manera con el protocolo y que servirán para trasladar a los anexos algunas instalaciones que actualmente se ubican en las plantas -1 y baja del estadio, con el fin de que esos espacios sirvan a su vez para ubicar otros servicios, como el gimnasio de la cantera, que liberen espacio para la obra de las zonas de hospitalidad.

En conclusión, ya se ha iniciado el movimiento de tierra de un talud y las obras para instalar en los anexos algunas oficinas, consultorios médicos así como la creación de un nuevo gimnasio para la primera plantilla.

"Estamos cubriendo las necesidades actuales y futuras del club, mejorando instalaciones de la ciudad y allanando camino para un mejor futuro deportivo", ha destacado Solares, que ha recalcado que, a diferencia de en proyectos pasados que decayeron, como el Valladolid Arena o la ampliación de la Ciudad Deportiva, no cree necesario decir nada a los aficionados y a los vallisoletanos porque "ellos van a ver" las obras, algunas de las cuales ya están en marcha.

PROTOCOLO, "MUCHO MÁS RÁPIDO" QUE UN CONVENIO

En este punto cabe recordar que el anterior equipo de Gobierno municipal y la anterior propiedad del club, encabezada por Ronaldo Nazario, trabajaron durante varios años en el proyecto de ampliación de la Ciudad Deportiva y el convenio que daba soporte al mismo quedó pendiente de firma en las últimas semanas de mandato del exalcalde Óscar Puente.

La comparación entre ambos acuerdos ha estado muy presente durante la rueda de prensa, en primer lugar porque la figura del convenio de colaboración aporta una mayor vinculación jurídica entre las partes, pero Jesús Julio Carnero ha defendido que en este momento se trata de "acometer las actuaciones cuanto antes" y consideran que un protocolo es "mucho más rápido desde el punto de vista fáctico".

PINAR DE JALÓN, LA MITAD DE COSTE QUE UNA AMPLIACIÓN DE LOS ANEXOS

En cuanto a descartar la ampliación de los anexos para albergar una gran Ciudad Deportiva, Solares ha defendido que este último proyecto resultaba más "costoso y complicado" por las condiciones y las dimensiones del terreno, ya que contemplaba crear "tres campos de fútbol" más. El coste sería de "dos contra uno" con respecto a crear unas nuevas instalaciones de entrenamiento en Pinar de Jalón.

Solares ha apostado también por un modelo de categorías inferiores que no reúna a todos los equipos en las mismas instalaciones, como por ejemplo apunta que lo articula el Real Madrid, sino que, desde la meritocracia, los más jóvenes tengan el objetivo de "salir de Pinar de Jalón y llegar a los Anexos".

COMPROMISO DE CARNERO HACE TRES AÑOS

También ha estado presente en la rueda de prensa el compromiso electoral de Carnero en las elecciones de 2023, cuando avanzó la actuación "inmediata" en un proyecto de remodelación del estadio que además del cerramiento del fondo sur incluía un nuevo revestimiento exterior, que de un modo menos ambicioso ha llevado a cabo el club el pasado verano; y una nueva cubierta y techo retráctil, que no se contemplan en el actual acuerdo.

Tres años después se anuncia un proyecto que se limita al cerramiento del fondo sur y Carnero, que ha defendido que mantiene su compromiso con la remodelación del estadio como la planteaba en 2023, ha matizado que en este período ha habido numerosas conversaciones con la anterior propiedad y un "cambio en la interlocución".

"Nada nos separa del target final que es hacer de esta infraestructura deportiva la mejor, con el objeto de poder atraer los mejores eventos tanto propios como de otros deportes y otros ámbitos, como culturales", ha apostillado.

Las dos partes plasman en el protocolo la intención de atraer capital privado, algo en lo que Carnero ha reconocido que se ha trabajado pero, por el momento, sin resultado.

El acuerdo también prevé la creación en un plazo de un mes de un Grupo de Trabajo con el objetivo de coordinar las actuaciones e impulsar su ejecución, con dos miembros designados por cada una de las partes.