Ester Muñoz critica al Gobierno por "evitar" la alternancia política al "atacar al Poder Judicial y a los medios libres"

Archivo - La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del partido, a 2 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SALAMANCA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha cargado contra el Gobierno por haber iniciado un proceso para "evitar la alternancia política" en España mediante un "ataque al poder judicial, el Parlamento y los medios de comunicación libres".

La portavoz 'popular' ha lamentado, en declaraciones en el marco de un acto celebrado en la sede del PP en Salamanca, que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "bloquee las Cortes, ya que ha dicho que no le importa gobernar con el Parlamento en contra".

"Ahora mismo tiene una mayoría parlamentaria que le ha dicho abiertamente que no le apoya y eso le debería haber llevado inmediatamente a convocar elecciones", ha criticado Muñoz, al tiempo que ha asegurado que hay un Gobierno que "ataca al poder judicial porque investiga sus casos de corrupción".

Una circunstancia, ha añadido, que se ve "permanentemente con ministros que acusan de prevaricar a jueces del Tribunal Supremo o a otro tipo de magistrados. Eso sí, solo los que les investigan a ellos".

PRENSA LIBRE

En la misma línea, ha señalado que existe un "ataque sin precedentes" a la prensa libre, un punto en el que ha apuntado cómo se ha "atacado a muchos medios de comunicación al acusarles de ser pseudomedios, 'fachosfera', o poniendo en tela de juicio las investigaciones solo porque les investigaban a ellos".

En este sentido, Muñoz ha remarcado que con estos tres pilares la gente se "frustra porque se ven cosas que son inconcebibles". "Tenemos un Gobierno que no tiene Presupuestos Generales del Estado ni piensa presentarlos y con dos secretarios de organización de su partido imputados, encarcelados y que no pasa nada", ha apostillado.

Por todo ello, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha llamado a sus compañeros de partido a "hablar con la gente para que entiendan que se enfrentan al peor presidente de la democracia, que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que va a hacer lo posible y lo imposible por mantenerse en el poder".

Por último, ha pedido a sus compañeros de partido a tener "confianza y trabajar cada uno desde su sitio con la ilusión de que el Partido Popular va a gobernar en España y van a cambiar las cosas".