La estrategia en el incendio de Fasgar (León) se "rompe" tras prender alguien por detrás de los operativos

LEÓN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado de que "de nuevo" en el incendio que se encuentra activo en el entorno de la localidad leonesa de Fasgar alguien ha "prendido" por detrás de los operativos que trabajan en la extinción y "rompe la estrategia".

Así lo ha señalado el Ejecutivo en un mensaje en su perfil @Naturalezacyl en la red 'X', en la que ha afirmado que esta circunstancia ha obligado a "replantear las posiciones" y ha provocado "un claro inconveniente" en la gestión de la emergencia.

Fuentes de la Junta han informado a Europa Press de que es la segunda ocasión que se da esta circunstancia en este incendio, ya que pudo producirse lo mismo en la noche de este 19 de agosto, algo que se ha observado con la planificación de la estrategia por la mañana.

La segunda ocasión ha sido en la tarde de este miércoles, cuando se ha observado otro foco por detrás de los integrantes del operativo y se ha descartado que pudiera provenir de pavesas o de un fuego técnico. Además, se ha podido identificar el lugar donde se ha iniciado.