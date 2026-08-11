Estrella Morente llega este domingo a la capital leonesa con el ciclo 'Veranos Flamencos'

Archivo - La cantaora Estrella Morente posa para Europa Press en julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LEÓN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', organizado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, sigue su curso con el ciclo 'Veranos Flamencos', que incluye la actuación de Estrella Morente este domingo.

La iniciativa incluye ocho actuaciones que se desarrollarán entre los días 13 y 16 de agosto y llenarán la ciudad de un género musical declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Cuatro de las actuaciones previstas se enmarcan bajo el título 'Rincones flamencos' con conciertos a pie de calle en distintos puntos de la capital leonesa, mientras que otras tres se celebrarán con entrada en el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo y la última será en la plaza Mayor con varios artistas invitados, entre ellos Estrella Morente.

Este jueves comenzarán los conciertos de los 'Veranos Flamencos' con 'Cuerdas y sentimientos', una actuación gratuita prevista a las 19.00 horas en la plaza de Santo Martín. Este mismo día, a las 21.30 horas, el Jardín de la Casona acogerá la actuación de Montse Cortés en Sexteto, un homenaje a Paco de Lucía. En este caso las entradas podrán adquirirse por diez euros en www.ctickets.es, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los 'Veranos flamencos' continuarán el viernes 14 de agosto con otros dos conciertos: el de Yaya Maya a las 19.00 horas en la calle Legión VII y el de José Carmona 'Rapico' a las 21.30 horas en La Casona con entradas a diez euros en www.ctickets.es.

El 15 de agosto habrá doble sesión flamenca: una a pie de calle en la plaza de Puerta Obispo a las 19.00 horas con Emilio Silva y otra en La Casona a las 21.30 horas con El Piculabe en sexteto y el espectáculo 'Recordando al maestro Camarón'.

El 16 de agosto 'Veranos flamencos' continuará con el concierto de Montoyita y Monty Carbonell a las 19.00 horas en la plaza de Puerta Obispo y concluirá a las 21.30 horas en la plaza Mayor con el espectáculo 'De Carbonell a Morente', que rinde homenaje a la unión entre dos de las dinastías flamencas más importantes de España y en el que participarán Estrella Morente acompañada de Montoyita, Antonio Carbonell, Popo Gabarre, Monty Carbonell, Curro Morente, Emilio Silva y Jesús Borja.