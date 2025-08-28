Un estreno para niños y otro para todos los públicos protagonizan la jornada del viernes en la Feria de Teatro de CyL

‘El Juego De La Oca’, Espectáculo Infantil De La Compañía Andaluza Claroscuro Teatro. - FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación de la jornada del viernes en la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo (Salamanca) comenzará con un estreno absoluto para niños mayores de seis años en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (11.00 horas).

La primicia llegará en forma de 'El juego de la Oca', espectáculo de la compañía andaluza Claroscuro Teatro que cuenta con títeres y actores (Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez), con música en directo interpretada por Enrique Pastor Morales.

También se presentará ante el público por primera vez 'Very Big Pulga', propuesta itinerante de los extremeños Asaco Producciones con salida en la plaza de Herrasti (20.00 horas), un montaje de circo y humor en el que tres peculiares personajes (Noemí Burgos, Herminio Campillo e Iván Pascual Pintado) inventan una atracción de feria. Este montaje de calle y clown, creado a partir de una idea y dramaturgia de Francisco Javier Ceballos Casillas, tendrá una segunda función el sábado, que partirá a las 13.00 de la plaza del Castillo.

En el circuito de teatro documental, patrocinado por el Instituto de las Mujeres y novedad de este año, podrá verse 'Perla', de la formación catalana Les Pinyes, con dos pases (11.00 y 20.30 horas, en el salón de actos Misioneras-Santa Teresa). La obra, concebida para público joven y adulto y creada por Francesca Vadell Cubells y la propia compañía, tal y como han señalado los organizadores de la Feria en un comunicado recogido por Europa Press.

El cartel matinal de la cuarta jornada de la Feria reserva otras dos citas cita con el público infantil, adolescentes y jóvenes. 'Jacarandá', de los portugueses Universo Parelelo, se dirige a mayores de cinco años (12.30 horas, Espacio en Rosa) con un montaje de marionetas y formas animadas sin texto en el que el bailarín y marionetista Magnum Soares acompañará a los pequeños espectadores.

A la misma hora con un segundo pase vespertino (17.00 horas), en la Sala Tierra, La Nave del Duende y Karlik Danza-Teatro (Extremadura) mostrarán una pieza recomendada para mayores de 12 años, jóvenes y adultos: 'Y fuimos héroes', una historia escrita por Maribel Carrasco y dirigida por Cristina D. Silveira con Jorge Barrantes y Juan Carlos Castillejo sobre las tablas.

OTRAS ACTUACIONES

'El día de San Judas', tragicomedia los valencianos Arden Producciones creada a partir de un texto original de Chema Cardeña que se representará en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (19.00 horas) para público joven y adulto.

A los mismos espectadores se dirige 'Descamino' (Afecir, 21.00 horas), una experiencia de colaboración en la Raya presidida por la compañía lusa Este - Estação Teatral y Marmore Distribución, con participación actoral de Castilla y León. La obra tiene dirección y dramaturgia compartida por los también intérpretes Javier Ariza, Joana Poejo y Tiago Poiares.

La oferta volverá a los Jardines de Bolonia (22.30 horas) con un espectáculo de calle que combina danza y efectos visuales para todos los públicos: 'Foc', de la compañía catalana L'Avalot, en su estreno en castellano.

Y para cerrar la agenda del día, de nuevo para público joven y adulto, el canario Edu Ferrés (conocido por sus trabajos en formaciones como Yllana o La Cubana) propone 'Loser', una comedia gestual que tendrá lugar en el Patio de los Sitios, 23.30 horas.

Además de la tercera jornada del Divierteatro (en las plazas del Buen Alcalde y del Conde, de 10.00 a 13.00 horas, para niños a partir de tres años), la programación complementaria dirigida a profesionales contará el viernes con un encuentro de trabajo, organizado por Artesa (Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León), donde gestores culturales, representantes de compañías y periodistas abordarán la presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación bajo el enunciado 'La cultura, esa sección clandestina (o casi)'.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la organización de la Feria de Teatro de Castilla y León han decidido posponer el espectáculo 'Alien's Foc', de la compañía valenciana Scura Splats, previsto para la noche del sábado. Dada la situación de riesgo de incendios y los elementos pirotécnicos utilizados en el montaje, la representación no se llevará finalmente a cabo por precaución y se recuperará en el programa de 2026.