Estructuras inéditas del siglo XI en el castro de los Judíos de León

Materiales encontrados en las excavaciones en el castro de los Judíos. - ULE

LEÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cierre de la campaña de excavaciones en el Castro de los Judíos de Puente Castro (León) de la Universidad de León ha sido "productivo" tanto por el hallazgo de nuevos materiales como por la aparición de estructuras constructivas que remiten a los inicios de la ocupación del Castro por parte de la comunidad judía en el siglo XI.

Así lo ha asegurado la codirectora de las excavaciones, Raquel Martínez Peñín, que destaca también la aparición de nuevas evidencias del asedio acontecido a finales del siglo XII por parte de las tropas castellanas de Alfonso VIII.

Los descubrimientos de este año refuerzan la teoría de que la destrucción posterior del enclave fue "mucho más intensa de lo que a priori se pensaba".

En estas tres semanas de actividad se han rescatado innumerables restos arqueológicos de diferente naturaleza como cerámica, material bélico, fauna o restos de molinos de piedra. Todos estos materiales serán analizados en próximos meses en los laboratorios de la Universidad de León.

Más de cuarenta estudiantes de la Universidad de León y de la Universidad de Santiago de Compostela han participado en esta actividad que ha estado dirigida por los profesores de la ULE Raquel Martínez Peñín y Carlos Fernández Rodríguez, junto a la profesora Natividad Fuertes Prieto de la misma institución.

Los directores han agradecido a la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y al Instituto de Estudios Medievales de la ULE su implicación en el proyecto.