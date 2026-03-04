Estudiantes de la UEMC se forman en periodismo de guerra con su participación en maniobras militares reales

Un momento de los ejercicios. - UEMC

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha desarrollado esta semana una actividad práctica de periodismo de guerra 'empotrado' (embedded) con los estudiantes de 4º curso del Grado en Periodismo, en el marco del convenio de colaboración suscrito este curso académico 2025-2026 con la Academia de Caballería de Valladolid.

La iniciativa se integra en la asignatura de Periodismo Especializado, impartida por la profesora Rosa María Arráez, y permite al alumnado "experimentar sobre el terreno una de las modalidades más complejas" del ejercicio profesional en contextos de conflicto: el periodismo empotrado, "una práctica informativa que se desarrolla bajo la protección de una unidad militar desplegada en una operación".

A diferencia del corresponsal de guerra independiente --que se mueve por zonas de conflicto sin la cobertura directa de un ejército y ofrece una perspectiva externa--, el periodista empotrado trabaja integrado en una unidad militar, bajo sus protocolos de seguridad, para narrar la realidad del conflicto desde la actuación de las fuerzas que le acogen, detalla la universidad a través de un comunidad.

Esta experiencia ha permitido a los estudiantes "reflexionar sobre los condicionantes informativos, éticos y estratégicos que implica este modelo de cobertura".

Durante la jornada, los alumnos de la UEMC se trasladaron al campo de maniobras de Renedo-Cabezón, donde se integraron en las actividades que desarrollan los cadetes de 1º, 2º y 5º curso de la Academia de Caballería. Sobre el terreno presenciaron ejercicios tácticos de defensa de posiciones -incluidas maniobras en trincheras-, simulaciones de ataque, operaciones de contrainsurgencia como patrullas, escoltas de convoyes, puestos de observación o emboscadas, así como prácticas de tiro.

Esta inmersión permite a los futuros periodistas "trabajar en un entorno realista y exigente, aplicar criterios de cobertura especializada y comprender las dinámicas operativas y comunicativas del ámbito de la defensa, ampliando su formación práctica en uno de los sectores más sensibles y estratégicos del periodismo internacional".

"Con esta actividad, la UEMC refuerza su modelo académico basado en el aprendizaje experiencial y en la conexión directa con instituciones de referencia, consolidando una formación orientada a preparar profesionales capaces de desenvolverse en escenarios complejos con rigor, responsabilidad y criterio informativo", finaliza el comunicado.