Estudiantes de la Universidad de Kentucky visitan Segovia y participan en talleres de gastronomía

Estudiantes De La Universidad De Kentucky En El Obrador De Pastelería Anyú De Segovia. - FES

SEGOVIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad de Kentucky que durante estos días participan en los cursos de formación desarrollados en la Escuela de Negocios de la Federación Empresarial Segoviana (FES) han completado su programa académico y cultural con talleres dedicados a la gastronomía segoviana.

Las actividades culinarias han contado con la colaboración de Pastelería Anyu y Restaurante José María, empresas asociadas a FES que han ofrecido a los jóvenes universitarios la oportunidad de conocer de manera práctica algunos de los productos, recetas y técnicas más representativos de la cocina de la provincia.

Los alumnos forman parte del programa promovido por el Kentucky Institute for International Studies (KIIS), que combina el aprendizaje del español con diferentes propuestas orientadas a acercarles la historia, la cultura, las tradiciones y la forma de vida de Segovia.

Durante su estancia, los estudiantes realizan sus clases y parte de sus actividades formativas en las instalaciones de la Escuela de Negocios de FES. Además, conviven con familias segovianas, una experiencia que favorece la práctica del idioma y les permite integrarse en la vida cotidiana de la ciudad.

La gastronomía ocupa un lugar destacado dentro de este programa de inmersión cultural. Los talleres organizados por Pastelería Anyu y Restaurante José María han permitido que los participantes descubran el patrimonio culinario segoviano y conozcan directamente los ingredientes, platos típicos y forma de trabajar de los establecimientos de la provincia.

En el Restaurante José María, los estadounidenses han aprendido la receta y técnica para hacer una tortilla española, uno de los platos más conocidos de la cocina nacional. En Pastelería Anyú han preparado el postre segoviano por excelencia, el ponche.

Desde FES se destaca la iniciativa gastronómica como una oportunidad de que los estudiantes se conviertan en embajadores de la provincia cuando regresen a sus lugares de origen.