Un estudio de Agricultura establece entre 0,79 y un euro el coste de producción en la D.O. Ribera del Duero

Archivo - Vendimia en Ribera del Duero - DO RIBERA DEL DUERO - Archivo

OLIVARES DE DUERO (VALLADOLID), 24 (EUROPA PRESS)

Un estudio presentado este jueves por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental establece entre 0,79 y 1,09 euros el coste de producción de la uva en la Denominación de Origen Ribera del Duero para la campaña 2026, en función de los rendimientos y de los kilos por hectárea de cada viticultor.

En concreto y según este informe consultado por Europa Press, en el escenario estándar se estima un coste de producción de la uva de 0,92 euros por kilo con un rendimiento de referencia de 4.700 kilos por héctarea.

Por otro lado y según ha precisado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, el estudio constata que más del 50 por ciento de los costes de producción se deben a la mano de obra, "algo que los viticultores saben perfectamente".

Otras de las conclusiones del estudio son que la mecanización desplaza progresivamente el peso económico hacia servicios de terceros, maquinaria y amortizaciones y que el coste unitario es especialmente sensible al rendimiento por hectárea y debe presentarse siempre junto con el coste por hectárea y el rendimiento de referencia.

Pino ha ratificado el "empeño" de su departamento por marcar los costes de todas las producciones agrícolas y ganaderas --la semana pasada presentó el de la DO Rueda-- y ha avanzado que ha encargado el informe sobre los costes de producción de la uva para la Denominación de Origen del Bierzo.

A esto ha añadido que en los próximos días publicará el estudio de la estructura de costes del sector lácteo y del maíz en el objetivo de la Consejería de proteger al eslabón más débil, los productores del campo y en el caso concreto de las denominaciones de origen los viticultores.

En este sentido, ha asegurado que su departamento reforzará los controles de oficio que hace normalmente, junto a otros controles a petición de los viticultores que no estén cubriendo sus costes de producción y que lo soliciten.

"La Consejería está apostando mucho por el sector vitivinícola, son muchas las inversiones y el dinero que se está invirtiendo en el sector del vino las bodegas", ha destacado Pino que ha situado a las bodegas como "grandes receptores" de esos de esos fondos y de inversiones en promoción de terceros países en un momento de descenso del consumo de vino en el interior que hace necesario buscar nuevos mercados.

Dicho esto, ha hecho un nuevo llamamiento a toda la cadena de valor para compartir la ganancia entre todos para que llegue al eslabón más débil.