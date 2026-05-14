Eurocaja Rural amplía sus servicios de banca privada tras un acuerdo con Abante

El presidente de Abante, Santiago Satrústegui, y el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín. - EUROCAJA RURAL

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural y Abante han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la propuestas de banca privada de la entidad financiera lo que permitirá a sus clientes acceder a nuevos servicios especializados de asesoramiento financiero y planificación patrimonial a medida, desde la experiencia y la metodología de análisis de Abante, y a las soluciones que también ofrece en asesoramiento corporativo e inmobiliario.

En el ámbito patrimonial, el servicio incluirá la propuesta de valor de Abante, que abarca desde el asesoramiento a familias y empresas familiares en su estrategia patrimonial hasta el acompañamiento a particulares en la definición de su Plan de Futuro Completo.

Este servicio de planificación financiera personal parte de una reflexión sobre el proyecto biográfico (qué es importante para la persona y qué quiere ser, tener o hacer) y, a partir de ahí, construye un plan financiero para poner el patrimonio al servicio de esos objetivos, según han informado desde Eurocaja Rural.

Asimismo, el acuerdo incluye servicios en el ámbito corporativo, asesoramiento a empresas en sus planes de expansión, financiación, búsqueda de socios y/o compraventa de negocios.

En el área inmobiliaria, los clientes de Eurocaja Rural podrán recibir asesoramiento para construir un patrimonio inmobiliario, optimizar el que ya tienen o planificar su transmisión, a través de distintas soluciones, como las aportaciones en su socimi, Vitruvio.

Esta colaboración amplía la relación que Eurocaja Rural y Abante mantienen desde hace ocho años en el ámbito de la gestión.

Abante gestiona para Eurocaja Rural dos fondos de fondos, Rural Selección Equilibrada FI y Rural Selección Decidida FI, que suman un patrimonio de 225 millones.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones refuerzan una propuesta basada "en el asesoramiento especializado, la cercanía y la atención personalizada, y facilitan la toma de decisiones financieras informadas y alineadas con los objetivos vitales y empresariales de cada cliente", como ha apuntado Eurocaja Rural.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha señalado que "esta alianza ratifica el firme compromiso" de la entidad "con la excelencia, la exclusividad y la calidad de los productos y servicios que ofrece a sus clientes".

Por su parte, Santiago Satrústegui, presidente de Abante, ha afirmado que este acuerdo "permiter acercar" su modelo de asesoramiento a más clientes, "de la mano de una entidad que demuestra cada día su ambición por hacer muy bien las cosas" además de que ha manifestado su satisfacción de su "propuesta de valor".