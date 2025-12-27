El Euromillones deja más de 73.000 euros a un acertante de segunda categoría en León

sábado, 27 diciembre 2025
   LEÓN, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El sorteo del Euromillones ha dejado un total de 73.045,24 euros a un acertante de segunda categoría --cinco aciertos y una estrella-- en la capital leonesa, informa Loterías y Apuestas del Estado.

   El billete, el único premiado en España en esta categoría, ha sido consignado en la Administración de Loterías número 4 de León, situada en la calle Santa Clara, 2.

   La combinación ganadora ha estado formada por los números 22, 32, 48, 12 y 36. Las estrellas han sido el 03 y el 04, mientras que la recaudación ha ascendido a 50.376.026,80 euros.

