El EuroMillones deja un premio de casi 110.000 euros en Medina de Rioseco (Valladolid)

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de EuroMillones de este viernes, 28 de agosto, ha dejado un premio de 109.518 euros en Medina de Rioseco (Valladolid), se trata de un boleto de segunda categoría y la cantidad asciende al no haberse registrado boletos acertantes de primera categoría.

En concreto, según han informado Loterías y Apuestas del Estado, se han contabilizado dos boletos de segunda categoría, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Medina de Rioseco, situada en la calle Empedrada, 2, y en la número 2 de Lalín (Pontevedra), situada en Plaza de la Marina, 6.

Así, con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de primera categoría (5 + 2) podría ganar 78 millones de euros.