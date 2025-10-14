Evacuada a un hospital una conductora tras colisionar una furgoneta y un turismo que ha volcado en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un turismo en Aldeavieja (Ávila) - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 52 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras una colisión entre una furgoneta y un turismo que ha volcado en Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Policía Municipal.

El suceso se ha producido en torno a las 10.00 horas en el cruce de la Avenida de Zamora con la calle Arca Real, donde han colisionado una furgoneta y un turismo, que ha volcado.

Los alertantes han solicitado al 112 asistencia para una ocupante del turismo, que había resultado herida y que no podía abandonar el vehículo por la posición y por encontrarse sujeta por el cinturón de seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos, así como una ambulancia que ha evacuado a la mujer, de unos 52 años, al Hospital Universitario Río Hortega de la capital.