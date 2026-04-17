Evacuada al hospital una persona herida en una caída de moto en Villasur de Herreros (Burgos)

BURGOS, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada a un centro hospitalario tras haber resultado herida en una caída de moto en la localidad burgalesa de Villasur de Herreros, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 18.14 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones ha recibido una llamada que alertaba del suceso en el habían resultado heridos los dos ocupantes de la moto.

El 112 ha dado aviso del accidente a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico.

Tras valoración del médico del helicóptero, un herido ha sido trasladado al hospital en ambulancia soporte vital básico.