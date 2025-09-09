Evacuada una joven de 25 años tras sufrir un atropello en Salamanca

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SALAMANCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 25 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir un atropello en Salamanca, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.36 horas, cuando se ha avisado al 112 de un atropello a la altura del número 190 de la Avenida de Portugal, donde un turismo había golpeado a una mujer de 25 años que se encontraba consciente.

Así, se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia que ha evacuado a la herida al Complejo Asistencial de Salamanca.