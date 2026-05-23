Evacuado en helicóptero un ciclista herido tras sufrir una caída y quedar inconsciente en Santa Colomba (Soria)

SORIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 60 años ha sido evacuado en helicóptero medicalizado tras habre sufrido una caída y quedar inconsciente en una zona de monte de la localidad soriana de Santa Colomba de Somoza, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 16.47 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del sucesos y solicitaba asistencia para el ciclista, que tenía un fuerte golpe en la cabeza y estaba inconsciente en una zona de monte antes de llegar a Argañoso, en la zona del monte de la Marquesa.

El 112 ha dadoa viso del accidente a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el herido ha sido trasladado por el helicóptero de Sacyl hasta el hospital.