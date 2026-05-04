Evacuado en helicóptero el conductor de una moto tras una colisión con un turismo en El Payo (Salamanca)

Archivo - Helicóptero medicalizado. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 55 años ha sido evacuado en helicóptero tras sufrir una colisión con un turismo en el punto kilométrico 43 de la CL-526, en El Payo.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 13.19 horas y se ha dado aviso a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico.

Los facultativos han atendido al herido que, finalmente, ha sido trasladado por el helicóptero al hospital de Salamanca.