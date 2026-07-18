Evacuado en helicóptero un motorista herido tras sufrir una caída en El Cabaco (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido evacuado en helicóptero al hospital de Salamanca tras haber resultado este sábado al haber sufrido una caída cuando circulaba por el término municipal de El Cabaco (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 10.05 horas en el kilómetro 54 de la carretera SA-220, cuando el 112 ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el motorista, que se encontraba consciente.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario. Finalmente, el motorista ha sido evacuado en el helicóptero sanitario al Hospital de Salamanca.