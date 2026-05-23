Evacuado en helicóptero un motorista herido tras sufrir una caída en Valle de Losa (Burgos)

Evacuado un motorista que ha sufrido una caída en Valle de Losa (Burgos) - JCYL

BURGOS, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 35 años ha sido evacuado en helicóptero tras haber resultado herido al sufrir una caída en la localidad burgalesa de Valle de Losa, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112, a las 13.04 horas, que solicitaba asistencia para un varón que había sufrido una caída con su moto cuando se dirigía de Quincoces de Yuso hacia Peña Angulo, en Burgos, una zona de difícil acceso para los vehículos de emergencia.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración, indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y ha enviado recurso a la zona.

Además, se ha pasado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de los senderistas y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo. Asimismo, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil.

En el lugar, el helicóptero de rescate se ha acercado a las inmediaciones para permitir la bajada de los rescatadores mediante maniobra de grúa.

La rescatadora enfermera ha prestado los primeros auxilios al herido, le ha inmovilizado una pierna con férula y un colchón de vacío y le ha colocado en una camilla para evacuarle mediante maniobra de grúa doble.

El motorista ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico a un centro hospitalario.