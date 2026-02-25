Evacuado en helicóptero un octogenario herido tras la salida de vía de un turismo en San Vitero (Zamora)

Archivo - Suc.-Tres heridos en una colisión entre dos furgonetas y un todoterreno que ha caído por un terraplén en Corullón(León) - JCYL - Archivo

ZAMORA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 83 años ha resultado herido y ha tenido que ser evacuado en helicóptero medicalizado tras salirse de la vía el turismo en el que viajaba en la carretera ZA-L-2454, a la altura de la localidad zamorana de San Vitero, en dirección a Torre de Aliste, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 17.01 horas en la que se alertaba de la salida de vía de un turismo y de que su conductor se encontraba herido y atrapado en el interior del vehículo.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora, que ha movilizado a los bomberos de Aliste, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, un equipo médico de Alcañices y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al herido, un varón de 83 años, que posteriormente ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León.