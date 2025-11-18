Evacuado en helicóptero un varón tras el vuelco de un camión en Maderuelo (Segovia)

Publicado: martes, 18 noviembre 2025 18:16

   SEGOVIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 32 años ha sido evacuado en helicóptero después de que el camión que conducía volcara en el kilómetro 22 de la carretera SG-945, en Maderuelo (Segovia).

   Los hechos, según informa el 1-1-2, se ha producido a las 08.08 horas, momento en el que da aviso de este accidente por proximidad a los Bomberos de Aranda de Duero y también a los de Segovia, ya que el conductor permanecía atrapada en el interior del vehículo, a las Guardia Civil (Tráfico) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil.

   En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, a quien ha trasladado inicialmente la UVI móvil de Emergencias Sanitarias hasta Aranda de Duero y, desde allí, un helicóptero sanitario al hospital de Burgos.

