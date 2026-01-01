Evacuado un joven de 19 años y atendidas dos personas tras una pelea tumultuaria con armas blancas en Burgos

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

BURGOS 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido y otras dos han precisado asistencia tras una pelea en la que se habrían visto involucradas varias personas y se usaron armas blancas en Burgos, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.14 horas, cuando se ha recibido un aviso que comunicaba que había una pelea en la calle Calzadas, esquina con calle Segovia, en Burgos capital.

Según la información facilitada por el alertante, se trataba de una pelea en la que había involucradas unas 12 personas. La Policía, desde el lugar, ha solicitado asistencia para una mujer de unos 30 años que tenía cortes en las manos producidos por un arma blanca, por lo que Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia al lugar.

Finalmente, Sacyl ha atendido a tres personas, un varón de 32 años que ha recibido el alta in situ; una mujer de 32 que ha rechazado asistencia, y un varón de 19 trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Burgos.