Evacuado en UVI móvil un joven de 18 años tras chocar su patinete y un turismo en Cabrerizos (Salamanca)

CABRERIZOS (SALAMANCA), 18 (EUROPA PRESS)

Un joven de 18 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras colisionar el patinete que conducía y un turismo en Cabrerizos (Salamanca), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.02 horas, cuando se ha informado al 112 de la colisión entre un turismo y un patinete a la altura del número 3 del Camino Frailes, en Cabrerizos, donde había resultado herido el conductor del patinete.

Así, se ha avisado a la policía local de Salamanca (ya que es limítrofe con Salamanca capital), a Policía Nacional, Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

El herido, un joven de 18 años, ha sido finalmente trasladado en una UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Conplejo Asistencial Universitario de Salamanca.