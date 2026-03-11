Evacuado en UVI tras su reanimación al quedar inconsciente en un atropello en La Virgen del Camino (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una UVI móvil ha evacuado a un joven de 31 años a un centro hospitalario después de que el personal sanitario le reanimara al quedar inconsciente tras sufrir un atropello en La Virgen del Camino (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 6.12 horas, cuando se ha recibido un aviso en el 112 en el que se informaba del atropello de un turismo a un varón en la entrada de la Avenida Astorga, en La Virgen del Camino, y se encontraba inconsciente.

Así, se ha avisado a la policía local, a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil. Al llegar, el personal sanitario ha reanimado a la víctima, un varón de 31 años, al que se ha trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.