Evacuados en helicóptero dos senderistas enriscados en una pared del Pico Murcia en Palencia - JCYL

PALENCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha evacuado ilesos a dos senderistas que habían quedado enriscados en una pared vertical durante la ruta del Pico Murcia, en el término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 11.52 horas en la que se solicitaba asistencia para dos personas que no podían continuar la ruta al encontrarse enriscadas en una pared vertical.

Al tratarse de una zona de difícil acceso para los vehículos de emergencia por tierra, el gestor del 112 ha transferido la llamada al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente.

El Centro Coordinador de Emergencias ha localizado la ubicación exacta de los senderistas y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Asimismo, desde el 112 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil COS.

A su llegada, el helicóptero de rescate ha localizado a los senderistas y se ha aproximado al punto más cercano posible para permanecer en estacionario y permitir el descenso de los rescatadores.

Cada uno de ellos ha bajado mediante una maniobra de grúa hasta los senderistas, que se encontraban separados por unos diez metros.

Tras colocarles un triángulo de evacuación, los dos senderistas han sido izados en sendas maniobras de grúa doble y trasladados ilesos hasta la localidad palentina de Cardaño de Arriba.