Evacuan Rosales, Folloso y Andarraso por el incendio de Murias de Ponjos (León), que se eleva a IGR-2

Incendio de Murias de Ponjos (León). - INFORCYL

LEÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las poblaciones de Rosales, Folloso y Andarraso han sido evacuadas por el incendio de Murias de Ponjos (León), que se ha elevado a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) por amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes.

En total, 37 personas han sido evacuadas y realojadas en las escuelas de Riello.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción del fuego tres brigadas de tierra, tres autobombas forestales, dos cuadrillas helitransportadas del Ministerio de refuerzo (BRIF), dos cuadrillas helitransportadas de la Junta (ELIF), así como cuatro bulldozers o tractores de cadenas.

Se prevé que estos medios, a excepción de los aéreos, continúen con las labores durante la noche, momento en que se vaticina una mayor contención de las llamas ante la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad relativa.

El incendio, ubicado en el municipio de Valdesamario, se originó de forma accidental a las 19.45 horas del miércoles y en menos de tres horas se elevó a IGR-1.