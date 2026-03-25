El evento 'Vino + Tapas' de Valladolid celebra del 15 al 17 mayo su segunda edición con bajada de precios

Presentación del evento enogastronómico 'Valladolid Vino+Tapas'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La acera de Recoletos de Valladolid volverá a acoger, entre el 15 y el 17 de mayo, el evento 'Vino + Tapas', con su segunda edición, en la que se contará con la participación de 67 bodegas pertenecientes a las cinco Denominaciones de Origen de la provincia y las tres Rutas del Vino, todo ello con una bajada de precios en el 'pasaporte' que da opción de degustar tres tapas (una menos que en 2025) y dos vinos; y mayor flexibilidad en las consumiciones.

El evento ha sido presentado este miércoles por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que ha estado acompañado por el bodeguero de Bodegas Yllera Carlos Illera; el representante de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería David Miranda; y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

'Vino + Tapas' busca consolidarse como un evento "de altura" y mostrar el vino y la gastronomía de Valladolid como una "referencia" en España. Repetirá fechas en el entorno de las Fiestas de San Pedro Regalado entre el viernes 15 de mayo y el domingo 17.

El evento permitirá a los asistentes acceder a la oferta vinícola y gastronómica a través de dos modalidades. Por un lado, mediante la compra de un pasaporte, disponible desde este mismo miércoles en la web info.valladolid.es y también durante la celebración de la cita en las taquillas habilitadas.

Este pasaporte tendrá un precio de 15 euros y se ofrecerá en dos versiones, nacional y mundial, incluyendo en ambos casos tres pinchos, dos tickets de vino --los vinos jóvenes y económicos se podrán canjear por una ficha mientras que los crianzas costarán dos--, un guiso, una copa y un portacopas. Esto supone una rebaja con respecto al precio en la primera edición, cuando se vendía a 25 euros con derecho a una tapa más.

Además, se permitirá la compra individual de tickets con precios de 3,5 euros para las tapas, 2 euros para el ticket de vino y el mosto, y 1 euro para el agua. Al igual que en el caso del pasaporte, una fiche de vino equivaldrá a un vino joven y dos tickets de vino, a un vino crianza.

El regidor ha explicado que estas modificaciones son fruto de las opiniones que les han trasladado los visitantes al evento en la primera edición.

El apartado enológico será uno de los grandes protagonistas de la cita con la participación de 67 bodegas pertenecientes a las cinco Denominaciones de Origen de la provincia de Valladolid: Cigales (diez), León (nueve), Ribera del Duero (20), Rueda (16) y Toro (diez).

Cada una de ellas ofrecerá diferentes referencias con el fin de que los asistentes puedan "diseñar su propio recorrido de maridaje y descubrir la riqueza vitivinícola del territorio".

HORARIOS.

Todo ello en horario de 20.00 a 23.30 horas el viernes 15; de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.30 horas el sábado 16; y de 13.00 a 17.00 horas el domingo 17.

Carnero ha destacado la "fuerte" presencia de denominaciones de origen al igual que el "gran trabajo" de las rutas del vino, que también están presentes.

Por su parte, Carlos Illera ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento por los vinos de la provincia, con "denominaciones muy importantes a nivel nacional" y "referente tanto en la cocina en miniatura como en vino".

La oferta, ha subrayado el bodeguero, será "un referente" para que los turistas que visiten Valladolid esos días y los vallisoletanos disfruten de este evento.

Además, las Denominaciones de Origen organizarán catas en el interior de la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, cuyos detalles se darán a conocer próximamente, con una "ampliación" de la oferta de experiencias en torno al vino.

Cabe recordar que el evento se puede considerar heredero del denominado 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino', que se celebró en varias ocasiones entre 2018 y 2023, sobre todo en el mes de mayo. En el año 2024 ya con el actual equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento se desarrolló una programación sobre vinos, aunque más centrada en las conferencias y las catas, pero también con conciertos, a finales de septiembre, vinculada con el festival musical 'Cosquín Rock'.

PASAPORTE NACIONAL Y MUNDIAL.

En la edición de 2026 se ofrecerán un total de seis tapas premiadas en los concursos nacional y mundial que se celebraron el pasado noviembre de 2025.

El pasaporte mundial incluirá las creaciones 'Humo bajo la tapa' del restaurante Al Dente Enoteca de Australia, hermanado con el restaurante El Corregidor, se trata de un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de tarta de canguro cortado a mano y jamón ibérico, todo ello acompañado de un gel de canguro. También se podrá degustar 'Esmeralda' del restaurante Fresh & Aged Italian steak house en Taiwán y hermanado con el Salaveinte de la ciudad; y 'La reina del mar' de Brasserie Touch, en Noruega, hermanado con Originario.

Por su parte, el pasaporte nacional ofrecerá la tapa ganadora del certamen 'Milpa', de Habanero Taquería en Valladolid --un anillo crujiente de maíz, relleno de lechazo guisado en salda de tomatillo verde, chintextle de bacalao, piña encurtida en tepache y piñones garrapiñados; 'Tronko Porko' del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka; y 'Perdiz, maíz y escabeche', del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

MÚSICA EN DIRECTO Y GRATUITA

La música en directo completará la experiencia en una carpa instalada en la propia Acera de Recoletos, con acceso gratuito. Así el viernes 15 actuarán el DJ local 'Mr. Kitos' a las 20.00 horas; y el actor Carlos Areces en su faceta de DJ a las 22.00 horas.

El sábado 16 será el turno de 'Paco Devotion' a las 13.00 horas, 'OscarMina DJ' a las 20.00 horas y la banda catalana Sidonie a las 22.00 horas.

El domingo 17, 'Mr. Kitos' volverá a subirse al escenario a las 13.00 horas.

'Vino + Tapas' está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad y la Sociedad Mixta de Turismo, con la colaboración de las Denominaciones de Origen de la provincia, las Rutas del Vino de Valladolid y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

El evento cuenta además con el patrocinio de Caja Rural de Zamora y Solán de Cabras.