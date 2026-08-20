La excavación de la Muralla del Castillo de Osma en Soria permite documentar parte del sistema defensivo y del hábitat

SORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La excavación del Castillo de Osma, en Soria, ha permitido hasta el momento documentar una parte muy significativa del sistema defensivo y del hábitat asociado a la Puebla del Castillo.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, presidida este jueves por la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Fernández, ha recibido de conformidad el informe preliminar de la excavación y control arqueológico del proyecto de consolidación y restauración de la Muralla de la Puebla del Castillo de Osma.

A pesar de que los resultados expuestos son parciales y provisionales, a la espera de que se completen todos los trabajos de campo previstos, el informe arroja varios resultados, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de la Junta.

La intervención ha afectado a una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados, exhumándose cerca de 100 metros lineales de muralla en el frente noroeste del recinto.

Entre los hallazgos más destacados sobresale la localización de tres torres hasta ahora desconocidas, dos de planta cuadrangular y una semicircular, así como dos nuevas puertas de acceso en el entorno de la torre del agua.

Estos descubrimientos han permitido reconocer una compleja secuencia constructiva, con diferentes líneas de muralla y sucesivas reformas defensivas que reflejan la evolución de la fortificación desde sus orígenes en época condal hasta las transformaciones bajomedievales y de comienzos de la Edad Moderna.

La excavación ha revelado, además, la existencia de abundantes estructuras intramuros que evidencian una intensa ocupación del recinto durante la Baja Edad Media.

HALLAZGOS

Así, se han documentado espacios aterrazados, edificaciones adosadas a la muralla, muros de compartimentación, depósitos revestidos de argamasa para almacenamiento o gestión de agua, posibles balsas y diversas dependencias relacionadas con actividades productivas.

La disposición de estas estructuras y los materiales recuperados sugieren la existencia de una zona artesanal o industrial vinculada, posiblemente, al tratamiento de pieles, aunque esta interpretación deberá confirmarse con estudios posteriores.

Especial relevancia presenta el sector de la torre del agua, donde se ha constatado una organización defensiva mucho más compleja de lo que se conocía hasta ahora, identificándose dos puertas actualmente cegadas, evidencias de recintos defensivos anteriores y diversas fases constructivas superpuestas.

También se han detectado evidencias arqueológicas fuera del recinto amurallado, entre ellas estructuras domésticas de época tardía, posibles restos medievales asociados a la ocupación del cerro y algunos indicios de una ocupación prehistórica, probablemente de la Edad del Bronce, representada por niveles con cerámicas a mano y posibles agujeros de poste excavados en la roca.

En conjunto, los trabajos están proporcionando resultados de gran relevancia científica y patrimonial, ampliando de forma sustancial el conocimiento sobre la evolución constructiva de las defensas. También a organización interna de la Puebla del Castillo de Osma y las distintas fases de ocupación del enclave.

Se trata de resultados todavía provisionales, ya que la excavación no ha finalizado y quedan sectores pendientes de intervención y estudio. La Comisión, por tanto, ha informado favorablemente, a la espera de la recepción del informe definitivo, del control arqueológico de este proyecto promovido por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión inmobiliaria de Patrimonio.