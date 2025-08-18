La Expedición Bitácora desembarca en Vallsur con una gran yincana de juegos de ingenio e innovación

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur de Valladolid acogerá la Expedición Bitácora, una original yincana de juegos de innovación y estrategia diseñada para poner a prueba los conocimientos, el ingenio y las habilidades de los participantes a través de cuatro grandes desafíos este sábado, 23 de agosto.

A partir de las 17.00 horas, y con un segundo turno a las 19.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia con más de 100 juegos de mesa, creados con materiales reciclados, que combinan dinámicas de grupo, estrategias, enigmas y retos culturales.

Esta iniciativa estará dirigida para niños y jóvenes a partir de 12 años, en equipo o de forma individual, y tiene como objetivo conseguir la patente de corso, un documento simbólico que dará acceso a importantes premios y sorteos.

Asimismo, los juegos están diseñados para fomentar el aprendizaje, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el desarrollo de valores sociales, según un comunicado recogido por Europa Press.

Además, todos los juegos tienen un marcado carácter educativo y cultural para abordar temáticas relacionadas con la historia, la geografía y el patrimonio, todo en un formato innovador, divertido y adaptado a las inquietudes del público joven.

La entrada es gratuita y limitada y para poder participar en esta actividad, se podrá hacer la inscripción previamente a través de la aplicación de Vallsur.