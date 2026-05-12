Expertos de toda España se reúnen en Palencia para hablar sobre las aplicaciones de la robótica en la agricultura

Carlos Fernández Carriedo, durante la inauguración del foro `Aplicaciones de la Robótica en la Agricultura - JCYL

PALENCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos de toda España se han dado cita en Palencia en el Foro Nacional 'Aplicaciones de la Robótica en la Agricultura', una cita de "referencia" en donde la robótica y la inteligencia artificial se han consolidado como "aliados estratégicos para transformar el sector agrario", lo que permitirá alcanzar "mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad".

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado durante la inauguración que el objetivo de este encuentro es promover líneas de colaboración entre empresas, centros de investigación y los profesionales del campo para asegurar que la innovación se traduzca en una mejora directa de la competitividad.

"Lo que unimos aquí es empresa, innovación y territorio ante unos retos muy importantes que tiene este sector. La dificultad para encontrar trabajadores y la necesidad de reducir costes para aumentar la competitividad y mejorar la capacidad de exportar", ha apuntado.

El encuentro, organizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial, Icecyl, en colaboración con el Centro Tecnológico Itagra en el Centro Integrado de Formación Profesional 'Viñalta' de Palencia, ofrece herramientas y soluciones avanzadas de automatización, compartir conocimiento experto y promover la colaboración entre empresas y centros de I+D+i.

Durante la jornada, han intervenido ponentes procedentes de instituciones como el CSIC, el Instituto Tecnológico de Aragón y la Universidad Politécnica de Madrid, que han abordado el uso de tecnologías como el 5G, internet de las cosas, IoT, y la sensórica inteligente -recopilación de datos y comunicación entre dispositivos- para la agricultura de precisión.

Asimismo, el foro tendrá un carácter eminentemente práctico con demostraciones en campo de robots móviles y maquinaria equipada con inteligencia artificial.

INVERSIÓN EN CENTR@TEC

Desde la puesta en marcha del programa Centr@tec en 2017, la Junta de Castilla y León ha invertido 7,6 millones en este programa desde el que han asesorado a más de 1.000 empresas en materia tecnológica y han alcanzado a más de 10.000 profesionales a través de 500 actuaciones de sensibilización.

Este esfuerzo se complementa con las subvenciones para I+D+i concedidas por el Icecyl al sector agroalimentario, que alcanzan los 18 millones de euros en los últimos cuatro años.

En la actual legislatura, el programa desarrolla su cuarta edición, Centr@tec4, con un presupuesto de tres millones de euros y un enfoque prioritario en la digitalización y la sostenibilidad, especialmente en el entorno rural, donde se desarrollan el 42 por ciento de las acciones.

De hecho, el 30 por ciento de las actividades están dirigidas específicamente al sector agroalimentario, alineadas con la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, RIS3, de Castilla y León 2021-2027 y las Iniciativas Emblemáticas enmarcadas en ella.

PROTOCOLO PALENCIA 2030

El foro se desarrolla en el ámbito del 'Protocolo Palencia 2030 para una especialización inteligente en el Sector Agroalimentario' de la Junta, que está impulsando proyectos por 36 millones con el 100 por cien comprometido, con el objetivo de convertir a la provincia de Palencia en referente de valor añadido del sector agroalimentario.

El Protocolo Palencia 2030 está impulsando el desarrollo de una la plataforma logística a través del desarrollo del Polígono empresarial 'La Gijona' en Villamuriel de Cerrato y con el polígono de Magaz de Pisuerga, que con casi un millón de m*, destina una parcela para el centro Incubatech, con una inversión de 6,5 millones de euros, que albergará la incubadora del Icecyl, y los centros tecnológicos ITAGRA y el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León, Cetece.

Asimismo, está impulsando el Programa de Innovación Abierta a través de la Aceleradora Vertical Agroalimentaria para nuevas soluciones de innovación en que ha realizado más de 122 servicios avanzados a proyectos innovadores, ha impulsado a 30 empresas con un impacto económico que alcanza 1,5 millones y la creación de 90 empleos.