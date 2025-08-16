Una explosión en una nave del polígono de Villalonquéjar de Burgos provoca un incendio

Una explosión en el polígono de Villalonquéjar en Burgos provoca un incendio. - EUROPA PRESS

BURGOS, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una explosión registrada en una fábrica de contenedores industriales del polígono de Villalonquéjar de Burgos ha provocado un incendio en la tarde de este sábado, 16 de agosto.

El fuego se ha declarado alrededor de las 20.00 horas y ha generado una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, según ha podido confirmar Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de autobombas del parque de bomberos de Burgos, una autoescala y dos vehículos auxiliares, además de efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.