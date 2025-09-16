La exposición 'Ai Weiwei. Don Quixote' en el Musac generó un impacto económico de más de 33,2 millones

Imagen de una de las obras de la exposición 'Ai Weiwei. Don Quixote' en el Musac (León). - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha elaborado un informe que avala el éxito cultural y social de la exposición 'Ai Weiwei. Don Quixote' de Ai Weiwei llevada a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en León capital, con un impacto económico de más de 33,2 millones de euros.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, acompañada por la rectora de la ULE, Nuria González y el director del Musac, Álvaro Rodríguez, ha presentado este martes dicho informe, que ha estado dirigido por el profesor Ramón Rueda López en colaboración con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dicho informe detalla el impacto en la ciudad de León de la exposición 'Don Quixote' del artista chino Ai Weiwei, que tuvo lugar en el Musac entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

Este estudio avala el "rotundo éxito" de la muestra en "todos los ámbitos": artístico, social, económico y de gestión cultural. Según el informe, la exposición no solo atrajo a un público amplio y diverso, sino que generó una experiencia "profundamente satisfactoria", con un impacto económico estimado en más de 33,2 millones de euros.

"AUTÉNTICOS EMBAJADORES".

Uno de los datos más destacados es la disposición del público a recomendar el museo: la afirmación "recomendaría la visita al Musac si alguien me pidiera consejo" alcanzó una puntuación de 9,41 sobre 10, lo que convierte a los visitantes en "auténticos embajadores" del museo. Este nivel de satisfacción refleja el poder del 'boca a boca' como herramienta de promoción cultural y confirma que la experiencia ofrecida fue enriquecedora y memorable.

La exposición logró atraer a un público heterogéneo, con una representación más elevada entre las mujeres y con una fuerte presencia de personas con estudios superiores, aunque también consiguió "trascender" barreras sociales y educativas, atrayendo a visitantes de diversos niveles formativos.

Además, el 40 por ciento de los asistentes residía en el municipio de León, lo que demuestra un "sólido" vínculo con la ciudad, mientras que el 60 por ciento procedía de otras partes de España, lo que consolida al Musac como un destino cultural de alcance autonómico y nacional.

En cuanto a la experiencia del visitante, los datos son "igualmente satisfactorios". La valoración general de la visita alcanzó una puntuación promedio de 9,31 y un 92,9 por ciento de los encuestados afirmó que tiene intención de volver al Museo. Estos índices de fidelidad evidencian que la exposición no fue un evento aislado, sino un "catalizador de vínculo duradero" entre el público y la institución, según ha informado a Europa Press el Musac en un comunicado.

EMOCIONES PROFUNDAS Y COMPLEJAS.

La obra de Ai Weiwei, de fuerte carga política y social, generó emociones profundas y complejas. Términos como "agridulce", "inquietante", "provocadora" e "intrigante" fueron frecuentemente utilizados por los visitantes, lo que refleja la ambivalencia emocional característica del arte contemporáneo crítico.

Al mismo tiempo, palabras como "enriquecedora", "transformadora" y "didáctica" subrayan el elevado valor educativo y cultural de la experiencia, con un 9,11 en la percepción de aprendizaje adquirido durante la visita.

Desde el punto de vista económico, el impacto ha sido "excepcional". La exposición generó un retorno de 19 euros en impacto económico directo e indirecto por cada euro invertido. Este efecto multiplicador se tradujo en un dinamismo para sectores como la hostelería, el comercio y el transporte, con un gasto medio diario estimado de 99,92 euros por visitante.