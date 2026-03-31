Una exposición en el MEH de Burgos recorre el trabajo de conocido ilustrador Mauricio Antón, vinculado a Atapuerca

Inauguración en el Museo de la Evolución Humana de Burgos la exposición dedicada a Mauricio Antón. - JCYL

BURGOS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, ha presentado este martes en el Museo de la Evolución Humana la exposición 'Mauricio Antón. Arte y Paleontología' que ofrece un recorrido por lo más destacado del conocido ilustrador, muy vinculado al proyecto Atapuerca y que ha puesto rostro a las especies más emblemáticas de los yacimientos como 'Homo antecessor' o los preneandertales de la Sima de los Huesos.

La muestra podrá verse hasta el próximo mes de agosto y en la inauguración han participado, además, Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, Juan Luis Arsuaga, director científico del MEH y Mauricio Antón, autor de las obras de la exposición.

En esta exposición, producida por el Museo Arqueológico y Paleontológico de Madrid, se pueden ver más de ochenta obras originales entre oóleos y dibujos, reproducciones digitales producidas a gran escala, junto a modelos escultóricos de trabajo, vídeos y publicaciones.

Todo ello para acercar al público no sólo la obra de Antón, que ha sido expuesta en museos de todo el mundo y publicada en las principales revistas científicas, sino también al proceso de trabajo científico previo a la elaboración de las escenas que construye.

Mauricio Antón ha puesto rostro a las especies más emblemáticas de los Yacimientos de Atapuerca como a los prenenandertales de la Sima de los Huesos o a los Homo antecessor de Gran Dolina. Suya es la conocida ilustración del grupo de individuos preneandertales de la Sima de los Huesos, que se expone en esta muestra.

También fue el encargado de la reconstrucción de la joven chica de la Gran Dolina que puede verse en la exposición permanente del MEH y en la exposición se habla de su proceso de creación.

Además, actualmente en el MEH se puede visitar la exposición 'Homo antecessor. El descubrimiento de una especie' con aportaciones de Mauricio Antón, exposición premiada por parte de los lectores de la prestigiosa revista National Geographic como mejor exposición sobre historia en España en 2025.

Mauricio Antón ha trabajado desde 1988 ilustrando publicaciones, exposiciones y documentales de prestigio y colaborando con medios como National Geographic, BBC y Discovery Channel. Ha recibido el premio Lanzerdorf de la Society of Vertebrate Paleontology en 2006 y ha ilustrado libros como 'La especie elegida' (con Juan Luis Arsuaga) y 'El chico de la Gran Dolina' (con José María Bermúdez de Castro).